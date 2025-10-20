Stars Annemarie Eilfeld spricht übe ihre Fehlgeburt

Annemarie Eilfeld - Oct 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 14:00 Uhr

Mit bewegenden Worten hat Annemarie Eilfeld auf Instagram erstmals über ein sehr persönliches Erlebnis gesprochen: eine Fehlgeburt, die sie vor über zwei Jahren erlitten hat.

In ihrem Beitrag erzählt die 35-Jährige von der langen Zeit des Schweigens und der inneren Last, die sie mit sich trug. Sie habe geglaubt, der Schmerz würde irgendwann verschwinden, wenn sie ihn nur tief genug verberge – doch das Gegenteil sei eingetreten. „Doch er ist geblieben. Leiser – aber immer noch da. Nach über zwei Jahren“, schreibt die frühere ‚DSDS‘-Teilnehmerin.

Seit Jahren wünscht sie sich ein zweites Kind, doch der Verlust des ungeborenen Babys prägt sie bis heute. Eilfeld beschreibt, wie oft sie sich fragt, wer dieses Kind wohl geworden wäre – welche Stimme es gehabt, welchen Blick es auf die Welt geworfen hätte. Mit dem Satz „Heute möchte ich dich sichtbar machen – wenn auch nur in Worten“ findet sie nun den Mut, ihrer Trauer Raum zu geben und zugleich anderen Betroffenen Hoffnung zu spenden.

Die Sängerin nennt die Schwangerschaft ein „kleines Wunder“. Aufgrund ihres PCO-Syndroms, das die Fruchtbarkeit einschränkt, war die Nachricht über die Schwangerschaft für sie ein großes Glück. Umso tiefer traf sie der Verlust – ein kurzes Wunder, das dennoch einen bleibenden Platz in ihrem Herzen hat.