Stars Annemarie und Wayne Carpendale geben erste Infos zum Ehe-Aus

Annemarie Warnkross - Wayne Carpendale - Nov 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 14:00 Uhr

Annemarie und Wayne Carpendale geben erste Infos zum Ehe-Aus.

Fast 20 Jahre lang galten Annemarie und Wayne Carpendale als das Traumpaar der deutschen Showbranche.

Doch nun ist Schluss: Drei Wochen vor ihrem 13. Hochzeitstag haben die TV-Stars ihre Trennung bestätigt. Die Nachricht verbreitete sich zunächst über ‚Bild‘, ‚Bunte‘ und ‚Gala‘, bevor das Paar selbst auf Instagram Stellung bezog. „Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr“, schreiben sie zu einem gemeinsamen Video, das sie Seite an Seite zeigt. „Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen.“ Trotz der Trennung leben sie weiterhin mit ihrem achtjährigen Sohn Mads unter einem Dach. „Wir sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team“, betonen sie.

Die Beziehung der beiden begann 2007 auf einer Party in Mallorca, wo sie sich kennenlernten. 2013 heirateten sie auf Ibiza, und 2018 wurde ihr Sohn Mads geboren. Doch nun ist die Ehe offiziell vorbei – zumindest vorerst. Annemarie Carpendale postete das Video mit einer kleinen, aber bedeutenden Abweichung: Statt „Wir sind nicht mehr zusammen“ schrieb sie „Wir sind gerade nicht zusammen“. Auf die Reaktion eines Fans, der schrieb: „Bin traurig, ihr wart für mich so ein süßes Paar“, antwortete sie: „Sind wir noch.“ Ein anderer Nutzer kommentierte: „Klingt nicht final.“ Ihre Antwort: „Vielleicht.“

Trotz der Trennung betonen beide, dass es kein Drama gibt. „Für uns fühlt sich dieser Weg gerade richtig an, ohne dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht“, erklären sie. Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, wollen sie ihre Follower informieren. Bis dahin bleibt die Familie zusammen, wenn auch nicht mehr als Paar. Die Karriere der beiden bleibt weiterhin eng mit dem Fernsehen verbunden. Annemarie moderiert seit 2005 ‚taff‘ bei ProSieben, während Wayne durch seine Rolle in ‚Sturm der Liebe‘ bekannt wurde. Gemeinsam traten sie in Shows wie ’Ran an den Mann’ auf und zeigten sich stets als Einheit – auch beim Deutschen Filmball Anfang dieses Jahres.