Film Saoirse Ronan meint es ‚todernst‘ mit ihrer Rolle als James-Bond-Bösewichtin

Saoirse Ronan - 2024 Academy Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin träumt davon, zur Gegenspielerin von James Bond zu werden.

Saoirse Ronan will unbedingt eine Bösewichtin in einem James-Bond-Film spielen.

Die Schauspielerin wünscht sich für ihre nächste Rolle eine dunkle Figur und findet eine weibliche Gegenspielerin für das 007-Franchise besonders reizvoll. Gegenüber ‚Empire‘ verriet sie: „Ich möchte etwas Düsteres machen. Ich habe gesagt, dass ich eine Bond-Bösewichtin spielen möchte, und das meine ich todernst. Ich denke, es wäre wirklich interessant, eine junge weibliche Bösewichtin zu haben.“

Gerade für Mädchen und Frauen könne eine solche Figur spannend sein, ergänzte die 32-Jährige. Es habe für sie einen dramatischen Reiz, wenn eine Frau ihre aufgestaute Wut auf diese Weise gezielt irgendwohin lenke. Ronan erklärte: „Dramaturgisch steckt darin etwas Interessantes. Ich würde also sehr gerne mehr in diese Richtung machen.“

Bereits 2025 spielte sie in der schwarzen Komödie ‚Bad Apples‘ eine Bösewichtin. Der Film handelt von der Grundschullehrerin Maria Spencer, die wegen eines gewalttätigen Schülers zu drastischen Maßnahmen gezwungen wird. Ihre Figur sei allerdings die „netteste Bösewichtin“, die man spielen könne, betonte Ronan. „Der ganze Punkt und der Grund, warum das Drehbuch so clever ist, besteht darin, dass es über die Einteilung in Schwarz und Weiß hinausgeht“, erläuterte sie. „Ich weiß nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten würde, aber ich habe definitiv nicht das Gefühl, dass Maria eine durch und durch psychopathische Person ist.“

Ronan ist mit dem Schauspieler Jack Lowden verheiratet, der mit der Rolle des 007 in Verbindung gebracht wurde. Schon zuvor hatte die ‚Little Women‘-Darstellerin erklärt, dass sie gerne eine Bond-Bösewichtin spielen würde. Für ihre Figur hat sie sogar schon eine konkrete Vorstellung. „Sie und Bond kommen nicht zusammen oder so etwas, sie ist eine Bösewichtin. So in Richtung Javier Bardem“, verriet sie 2024 in einer Folge des Podcasts ‚Happy Sad Confused‘. „Mir ist bewusst, dass ich blond bin, denn ich habe das Gefühl, dass Bösewichte in Filmen immer superblond und besonders böse aussehen sollen.“