Film James-Bond-Autor kann nach Gary Oldmans Aussage nicht über die Besetzung sprechen

Gary Oldman - Avalon - 2024 - Apple TV+ Primetime Emmy Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 14:00 Uhr

James-Bond-Autor kann nach Gary Oldmans Aussage nicht über die Besetzung sprechen.

Der James-Bond-Autor Steven Knight hat die Gerüchte angeheizt, dass der nächste 007 bereits ausgewählt wurde.

Der Schauspieler Gary Oldman sorgte weltweit für Schlagzeilen, als er Anfang dieser Woche behauptete, dass der Nachfolger von Daniel Craig bereits gecastet sei. Als er gefragt wurde, ob er seinen ‚Slow Horses‘-Kollegen Jack Lowden für die Rolle unterstützen würde, antwortete Gary während eines Interviews beim kanadischen Sender Global: „Es gibt Gerüchte, dass er auf der finalen Liste steht. Wir werden es bald herausfinden, oder? Denn sie haben ihn bereits ausgewählt. Sie haben ihre Entscheidung getroffen, aber sie haben sie noch nicht bekannt gegeben. Also drücke ich Jack die Daumen.“

Als Steven am Dienstag (08. September) in der Sendung ‚Today‘ von BBC Radio 4 zu Gast war, drehten sich die Fragen unvermeidlich um die Identität des neuen Bond. Doch er erklärte: „Ich kann über dieses Thema nicht sprechen. So sehr ich es auch lieben würde.“ Moderatorin Anna Foster entgegnete: „Vermutlich wissen Sie, wer es ist, wenn Sie daran schreiben“, und fragte Steven, ob das „einen Unterschied“ mache. Er antwortete: „Es erleichtert das Leben ein wenig, wenn man weiß, wer diese Person ist. Aber man muss auch den Charakter schreiben, nicht den Schauspieler.“ Die Moderatorin gab nicht auf und fragte: „Haben sie es Ihnen also zu Beginn gesagt, bevor Sie mit dem Schreiben angefangen haben, oder erst später?“ Steven entgegnete lachend: „Ich verweise Sie auf meine vorherige Antwort.“ Er fügte hinzu: „Das Problem mit Bond ist, dass es sein eigenes Universum ist und seine eigene Franchise. Es gibt also bestimmte Regeln. Ich meine, natürlich muss man es weiterentwickeln, aber ich liebe es, wo es steht. Ich liebe es, dass es britisch ist. Ich liebe es, dass es nicht DC oder Marvel ist … Ich fühle eine Verantwortung gegenüber dem Stoff.“

Im Laufe des Sommers wurde berichtet, dass Castings für den Nachfolger von 007 stattfanden. Weitere Namen auf der Liste sind unter anderem Jack Barton, bekannt für seine Rolle in der Netflix-Serie ‚Heartstopper‘. Laut Berichten standen sechs Schauspieler auf der finalen Liste für die Rolle, darunter auch Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal und Harris Dickinson.