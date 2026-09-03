Film Simone Ashley würde gerne ein Bond-Girl spielen

Simone Ashley at the 2026 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 11:00 Uhr

Die 'Bridgerton'-Darstellerin verrät, dass sie gerne einen 007-Film drehen würde.

Simone Ashley würde die Chance sofort ergreifen, ein Bond-Girl zu spielen.

Die 31-jährige Schauspielerin möchte künftig mehr Filmrollen übernehmen und würde sehr gerne die Geliebte, Verbündete oder Gegenspielerin des legendären Geheimagenten James Bond spielen, sollte sich die Gelegenheit ergeben. Auf die Frage, ob sie sich eine solche Rolle vorstellen könne, verriet die ‚Bridgerton‘-Darstellerin im Gespräch mit dem britischen ‚ELLE-Magazin‘: „Ja, das würde ich. Wenn es passiert, dann passiert es! Ich werde nicht darüber sprechen. Ich möchte auf jeden Fall mehr Filme machen und eine richtig tolle Serie finden, in die ich einsteigen kann. Ich würde gerne einen Action-Film drehen. Vielleicht etwas im Fantasy-Bereich.“

Die Schauspielerin, die bei den ELLE Style Awards 2026 mit dem ‚The Performer Award‘ ausgezeichnet wird, hat damit ihren Namen ins Rennen gebracht, während Amazon MGM Studios nach dem nächsten Bond-Darsteller sucht. Daniel Craig hatte die Rolle nach der Veröffentlichung von ‚Keine Zeit zu sterben‘ aus dem Jahr 2021 abgegeben. Amazon MGM Studios übernahmen im vergangenen Jahr die kreative Kontrolle über die James-Bond-Filmreihe von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson.

Regie bei dem neuen Film führt Denis Villeneuve (‚Dune‘), während ‚Peaky Blinders‘-Schöpfer Steven Knight das Drehbuch schreibt. Gerüchten zufolge soll sich der Film um die Bedrohung durch künstliche Intelligenz (KI) drehen. Zuletzt wurde spekuliert, dass der noch namenlose 26. Bond-Film kurz vor Produktionsbeginn in den Pinewood Studios in Iver Heath im britischen Buckinghamshire steht. Ein neuer Hauptdarsteller wurde bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben. Amazon MGM Studios bestätigten kürzlich, dass das Casting bereits begonnen hat.

In einer Mitteilung hieß es: „Die Suche nach dem nächsten James Bond hat begonnen. Wir planen zwar nicht, während des Casting-Prozesses konkrete Details zu kommentieren, freuen uns aber darauf, den 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“ Wie ‚Variety‘ berichtete, haben die Verantwortlichen von Amazon MGM Studios die Casting-Direktorin Nina Gold hinzugezogen, um bei der Suche nach dem nächsten 007 zu helfen. Gold war unter anderem an der ‚Star Wars‘-Filmreihe sowie an ‚Les Misérables‘ und ‚Der Marsianer – Rettet Mark Watney‘ beteiligt. Als mögliche Nachfolger werden unter anderem Callum Turner, Jack Lowden sowie Jack Barton gehandelt.