"Wie zwei alte Frauen geplaudert" „Anständiger Kerl“: Chris Martin fährt Frau zum Coldplay-Konzert

Coldplay-Sänger Chris Martin hat offene Arme für alle. (smi/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 16:17 Uhr

Eine Coldplay-Anhängerin mit Gehbehinderung bekommt überraschend Hilfe von Chris Martin. Der Sänger der Band nimmt die Frau im Auto mit. Dort quatschen die beiden "wie zwei alte Frauen".

Saundra Glenn hat einen ganz besonderen Shuttle-Service zum Konzert von Coldplay erhalten. Die 64-Jährige leidet an Arthritis und tut sich deshalb mit dem Gehen schwer. Dennoch machte sie sich auf den Weg zum Auftritt ihrer Lieblingsband in ihrer Heimatstadt Luton. Die Band um Chris Martin (47) stand am Wochenende bei einem Festival des Radiosenders BBC Radio 1 auf der Bühne.

Wie Saundra Glenn später der "BBC" verriet, legte sie auf dem Weg zum Veranstaltungsort eine Pause ein. Sie überlegte demnach sogar, ob sie wieder nach Hause gehen und das Konzert von dort verfolgen sollte. Doch dann hielt ein schwarzer Mercedes an. Eine Frau, die darin saß, fragte Glenn, ob man sie mitnehmen könne. Als die gehbehinderte Frau einsteigen wollte, saß darin: Chris Martin. Der Sänger wollte ihr ins Auto helfen, was sie aber höflich ablehnte.

"Er ist so ein freundlicher Mensch"

Auf X postete Saundra Glenn ein Beweisbild aus dem Auto. "Der Moment, als Chris Martin sah, wie ich mich beim Gehen abmühte, sein Auto anhalten ließ und mich mitnahm", schrieb sie dazu. "Unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist". Sie lobt Chris Martin als "anständigen Kerl".

Im Auto plauderten die beiden, "wie zwei alte Frauen". So erfuhr Saundra Glenn offenbar, dass Chris Martin Single ist. Das wäre eine neue Entwicklung, den eigentlich soll der Star glücklich mit Schauspielerin Dakota Johnson (34) liiert sein. Glenn schwärmte in den höchsten Tönen über den Ex-Mann von Gwyneth Paltrow (51): "Er ist aufmerksam gegenüber Behinderungen. Er ist so ein freundlicher Mensch".

Beim Festival angelangt, kümmerte sich Chris Martin noch weiter um seinen Fan. So organisierte er einen Golfwagen, mit dem Glenn vor die Bühne gefahren wurde. Doch die drohte an, wieder zu gehen: "Ich bin 64, Chris. Ich gehe nicht auf Festivals", scherzte sie. "Ich bin nur gekommen, um dich zu sehen und jetzt habe ich dich gesehen und kann nach Hause gehen."