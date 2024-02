Stars Antonia Hemmer über ‚Make Love, Fake Love’-Teilnahme

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 11:28 Uhr

Die 'Bauer sucht Frau'-Bekanntheit wagt sich an eine neue Datingshow.

Antonia Hemmer verrät, warum sie bei ‚Make Love, Fake Love‘ mitmacht.

Die Reality-TV-Darstellerin wurde Anfang des Monats als Protagonistin der zweiten Staffel der Datingshow bekannt gegeben. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Yeliz Koc. In der Vergangenheit hatte die 23-Jährige eher Pech in der Liebe: Nach der Teilnahme beim ‚Sommerhaus der Stars‘ zerbrach ihre Beziehung mit Patrick Romer, den sie bei ‚Bauer sucht Frau‘ kennengelernt hatte.

Im Gespräch mit ‚Promiflash‘ plaudert die Blondine aus, was sie zu der Teilnahme an dem RTL-Format bewegt hat. „Im wahren Leben habe ich einfach kein Glück gehabt. Und ich bin eine Frau, die Abenteuer liebt und als das Thema aufkam, war ich direkt begeistert“, erklärt sie.

Beim Dreh habe sie sich gleich wohlgefühlt. Trotzdem räumt Antonia ein: „Klar, hatte ich auch Zweifel.“ Die TV-Bekanntheit weiß nämlich nicht, welcher Kandidat es wirklich ernst mit ihr meint. Einige Männer sind bereits vergeben und flirten nur mit ihr, um an das Preisgeld zu kommen. Doch auch Antonia will sich „nicht so schnell in die Karten schauen“. Gegenüber RTL offenbarte sie: „Ich möchte es gerade für mich, aber auch für die Männer und die Zuschauer spannend machen.“