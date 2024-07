Song mit Mitmach-Video 20. Staffel „Bauer sucht Frau“: Inka Bause kündigt Jubiläumssong an

Inka Bause feierte die 20. "Bauer sucht Frau"-Staffel auch musikalisch. (lau/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 17:01 Uhr

Für das bevorstehende Jubiläum von "Bauer sucht Frau" hat Inka Bause erstmals einen Song zur Sendung aufgenommen. Sie fordert zudem zum Mitmachen auf - und verrät auch den Startzeitraum von Staffel 20.

Die überaus beliebte RTL-Show "Bauer sucht Frau" geht in diesem Jahr in die 20. Runde. In einem neuen Instagram-Post hat Moderatorin Inka Bause (55) nun gleich eine ganze Reihe von Neuigkeiten für Fans der Sendung parat. "Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre 'Bauer sucht Frau'. Was für ein Jubiläum! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", heißt es in dem Beitrag, bevor eine Nachricht kommt, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Sicherheit in Verzückung versetzt. "Dieses Jahr starten wir schon Ende September", sagt Bause, und gibt damit den Startmonat der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" bekannt. Im vergangenen Jahr war es noch im November losgegangen.

Inka Bause singt Jubiläumssong "Herz im Stroh" – und lädt zum Mitmachen ein

Doch noch eine weitere Neuigkeit hat die sympathische Moderatorin für Fans im Gepäck. "Natürlich habe ich auch ein Geschenk an alle. Zum ersten Mal singe ich ein Lied, das ich nur für dieses Format produziert habe", verrät sie. Der Song trägt den passenden Titel "Herz im Stroh". Und für das begleitende Musikvideo sucht Bause nun Unterstützung.

"Aber was wäre das alles ohne Euch – meine Bauern und Bäuerinnen und Eure Liebsten? Darum sollt Ihr unbedingt bei dem Video zum Song dabei sein. Habt Ihr Lust? Bitte schickt mir Fotos von Euch – worauf Ihr gut zu erkennen seid", heißt es im Begleittext des Instagram-Posts.

In ihrem Video präzisiert Bause den Wunsch zum Jubiläum. "Ganz tolle Fotos von euch" möchte Bause zugeschickt bekommen. "Einfach Pärchenfotos" oder "eure Kinder vor allem, die 'Bauer sucht Frau'-Kinder" würde die 55-Jährige gerne auf den Schnappschüssen zu Gesicht bekommen.

Weitere Informationen zur Einsendung der Bilder enthält der Instagram-Beitrag. Wer Bauses Wunsch nachkommt, könne so "wieder mal Teil vom Ganzen" der großen "Bauer sucht Frau"-Familie des Senders RTL werden.