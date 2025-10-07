Stars Anwalt von Sean ‚Diddy‘ Combs übt nach Urteilsverkündung Kritik an Richter

Sean Diddy Combs - London - 2023 - MEGA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 09:00 Uhr

Der Anwalt des Rappers wirft Richter Arun Subramanian vor, das Urteil der Geschworenen "infrage gestellt" zu haben.

Sean ‚Diddy‘ Combs’ Anwalt kritisiert den Richter, der den in Ungnade gefallenen Musikmogul zu über vier Jahren Haft verurteilt hat.

Der 55-jährige Rapper erhielt am Freitag (3. Oktober) in New York eine Gefängnisstrafe von 50 Monaten, nachdem er im Juli im Zusammenhang mit Prostitution schuldig gesprochen worden war. Sein Anwalt Marc Agnifilo warf Richter Arun Subramanian nun vor, das Urteil der Geschworenen „infrage gestellt“ zu haben.

Er sagte gegenüber Reportern: „Wir haben heute den Eindruck gewonnen, dass der Richter als 13. Geschworener agiert und das Urteil der Jury infrage gestellt hat.“ Combs’ Team plant, Berufung einzulegen, nachdem der Richter „Nötigung“ als Begründung für das lange Strafmaß angeführt hatte – obwohl die Jury den ‚I’ll Be Missing You‘-Interpreten von dem Vorwurf freigesprochen hatte, er habe Gewalt oder Zwang eingesetzt, um seine Opfer über Bundesstaatsgrenzen hinweg zu bewegen.

Der Anwalt fügte hinzu: „Wir halten das für völlig unvereinbar mit dem Urteil der Jury. Das Urteil war eindeutig: Es gab keinen Menschenhandel, keine organisierte Kriminalität – alles war einvernehmlich, alles zwischen Erwachsenen. Genau deshalb wurde er nur wegen Prostitution verurteilt.“

Sein Mitverteidiger Brian Steel bezeichnete die Urteilsverkündung als „einen sehr schlechten Tag für alle Beteiligten“. Der Jurist sagte: „Da sitzt jetzt ein Mensch für 50 Monate im Gefängnis – aufgrund von Verhalten, das die Jury gehört, bewertet und letztlich verworfen hat.“

Zuvor hatte Marc Agnifilo das Verhalten des Richters noch gelobt. Gegenüber ‚Variety‘ erklärte er: „Ich finde, Richter Subramanian ist ein sehr fairer Richter. Er hat außergewöhnlich hart gearbeitet, um uns einen möglichst fairen Prozess zu ermöglichen. Kein Prozess ist perfekt – aber der Richter hat hervorragende Arbeit geleistet: überlegt, sorgfältig, mit viel Zeit für beide Seiten.“ Er könne „wirklich nur Gutes“ über Subramanian sagen: „Er ist ein großartiger Mensch.“