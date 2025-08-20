Stars Ariana DeBose: Sie trauert um ihre Mutter

Ariana DeBose at the Critics Choice Awards January 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 09:00 Uhr

Die Mutter der Prominenten ist gestorben.

Ariana DeBoses Mutter ist gestorben.

Die ‚West Side Story‘-Schauspielerin hat ihrer „Lieblingsperson, größten Fan und schärfsten Kritikerin“ eine emotionale Hommage gezollt, nachdem Gina DeBose am Sonntag (17. August) im Alter von 57 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen den Krebs verstarb.

Ariana schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Am 17. August um 10:28 Uhr ist meine wunderschöne, urkomische, freimütige und kämpferische Mutter, Gina Michelle DeBose – an den Folgen von Eierstockkrebs im Stadium 3 gestorben. Ich könnte nicht stolzer auf sie sein und darauf, wie sie diese heimtückische Krankheit in den letzten drei Jahren bekämpfte. Sie war 57 Jahre jung. Sie ist meine Lieblingsperson, mein größter Fan und schärfste Kritikerin gewesen.“ Die Darstellerin fügte hinzu, dass ihre verstorbene Mutter in schlechten Zeiten immer an ihrer Seite gewesen sei. Ariana enthüllte: „In mageren Zeiten – und davon gab es viele – und in schlechten Zeiten hat sie wie verrückt darum gekämpft, um mir ein gutes Leben, eine gute Ausbildung und alle Chancen der Welt zu ermöglichen. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich meinte es ernst, als ich sagte, mein Oscar gehöre ihr genauso wie mir.“