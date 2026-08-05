Stars Ariana Grande betont: Auszeit vom Rampenlicht war lange geplant

Ariana Grande at Wicked For Good premiere in London - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin weist Spekulationen zurück, ihre geplante Auszeit sei durch die jüngste Kritik in den sozialen Medien ausgelöst worden.

Ariana Grande hat ihren Fans versichert, dass ihre Entscheidung, sich nach ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, bereits „vor langer Zeit“ getroffen wurde.

Die 33-jährige Sängerin wies Spekulationen zurück, der Schritt sei eine spontane Reaktion auf Kritik im Internet. Am Montagabend (3. August) unterbrach Ariana ihr Konzert im United Center in Chicago, um sich zu den zunehmenden Gerüchten über ihre Zukunftspläne zu äußern. Zuvor hatten ihre Vertreter bestätigt, dass sie sich nach Abschluss ihrer aktuellen Tournee eine Auszeit von öffentlichen Auftritten nehmen werde.

Die ‚Wicked‘-Schauspielerin erklärte, die Entscheidung sei lange vor den jüngsten Diskussionen über ihr Aussehen im Internet sorgfältig getroffen worden. Während eines rund vierminütigen Monologs sagte Ariana zum Publikum: „Können wir heute Abend einmal ganz ehrlich miteinander sein?“ Der Star fuhr fort: „Die Ankündigung von gestern war weder eine spontane noch eine impulsive Entscheidung. Ich hatte diesen Schritt bereits geplant. Es war eine wohlüberlegte Entscheidung. Es war eine stärkende Entscheidung. Ich habe sie still und leise vor langer Zeit getroffen.“

Außerdem widersprach Ariana Behauptungen, Kritik an ihrem Körper und Social-Media-Kommentare hätten sie zu dieser Auszeit gezwungen. „Egal, welche Stimmen da draußen existieren – nichts wird meine Realität verzerren oder für mich realer sein können … als die Liebe, die wir miteinander teilen“, betonte sie. Über die Tournee sagte die Musikerin außerdem, sie sei „eine der heilendsten, schönsten, richtigsten und besonderssten Erfahrungen“, die sie je gemacht habe. Bevor sie das Konzert fortsetzte, erklärte Ariana dem Publikum: „Das hat gutgetan. Ich wünschte, Worte würden ausreichen, um auszudrücken, wie sehr ich euch liebe.“

Am Wochenende erklärten ihre Vertreter in einem Statement, dass Ariana ihr öffentliches Leben nach Abschluss der Tournee deutlich zurückfahren wolle. „Sie freut sich darauf, die Tour erfolgreich zu Ende zu bringen – gesund und glücklich – und sich anschließend eine wohlverdiente Auszeit von öffentlichen Auftritten und Verpflichtungen zu nehmen, die zu einer endlosen, anhaltenden öffentlichen Beobachtung geführt haben“, hieß es in der Stellungnahme. Ein Insider verriet gegenüber ‚Page Six‘, die ‚7 rings‘-Künstlerin sei „überarbeitet“ gewesen. Ein weiterer Insider meinte hingegen, die „ununterbrochene öffentliche Beobachtung“ habe sie stärker belastet als ihr Arbeitspensum.