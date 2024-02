Musik Ariana Grande: Plant sie eine Tournee?

Ariana Grande - New York - November 16, 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2024, 18:00 Uhr

Ariana Grande verkündete, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie in diesem Jahr auf Tournee gehen wird.

Die Grammy-Gewinnerin hat mit ihrem neuen ‚Eternal Sunshine‘-Album, das am 8. März erscheinen wird, und mit den Dreharbeiten zu der zweiteiligen ‚Wicked‘-Filmadaption einige geschäftige Jahre vor sich.

Und obwohl Grande gerne auf Tournee gehen würde, möchte sie ihren Fans noch keine Hoffnungen machen, nur für den Fall, dass sie es doch nicht schaffen sollte. Auf die Frage in der ‚The Zach Sang Show‘-Talkshow, ob sie in diesem Jahr eine Tournee machen möchte, antwortete Ariana: „TBD (steht noch offen).“ Die Künstlerin fügte hinzu: „Ich glaube, dass ich gerne Shows machen möchte. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ich vermisse es, auf der Bühne zu sein, ich vermisse meine Fans so sehr – das ist die ehrliche Wahrheit. Auf meiner letzten Tournee habe ich emotional eine echt schwere Zeit gehabt, aber ich glaube, das liegt daran, wo ich mich gerade befinde. Genau wie bei der Musik freue ich mich wirklich darauf, meine Beziehung zu Shows neu zu definieren, wenn ich bereit dazu bin. Ich habe ein sehr arbeitsreiches Jahr mit [‚Eternal Sunshine‘] und mit ‚Wicked‘, und im nächsten Jahr habe ich auch ‚Wicked Part Two‘.“ Der 30-jährige Popstar, dessen letzte Tournee 2021 stattfand, deutete zudem an, dass sie kurzfristige Termine für Konzerte vereinbaren könnte.