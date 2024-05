Film Ariana Grande: Schwärmt von ‘Wicked’-Dreharbeiten

Ariana Grande - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 13:00 Uhr

Ariana Grande sagt, der erste Tag am Set von ‘Wicked’ sei eine der „emotionalsten“ Erfahrungen ihres Lebens gewesen.

Die 30-jährige Sängerin spielt Gilnda die gute Hexe in Jon M. Chus kommender zweiteiliger Verfilmung des beliebten Bühnenmusicals. Und sie erinnerte sich, wie sie zu Tränen gerührt war, als sie den Regisseur und ihren Co-Star Cynthia Erivo zum ersten Mal umarmte.

Im Gespräch mit ‘Variety’ auf der Met Gala am Montagabend (6. Mai) sagte Ariana: „Mein erster Tag am Set von ‚Wicked‘ war der emotionalste Tag meines Lebens. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mit Cynthia und Jon Händchen gehalten und geweint habe. Und (Jon) sagte: ‚Willkommen bei ‚Wicked“.“

Die ‚We Can’t Be Friends‘-Musikerin hat während der Arbeit an dem Projekt eine enge Bindung zu Erivo – die die Rolle der Hexe Elphaba spielt – aufgebaut. „Sie ist wirklich wie eine Schwester für mich. Wir haben wirklich ineinander gefunden, was wir brauchten. Ich kann es kaum erwarten, dass alle es sehen”, so Ariana. Zudem schwärmte Grande von Cynthias „überirdischer“ Leistung in dem Film, dessen erster Teil im November in die Kinos kommen soll. „Sie vermenschlicht (Elphaba) auf so außergewöhnliche Weise und erweckt sie zum Leben. Ihre Augen, ihre Hände, das ist überirdisch”. Auch Erivo lobte Schauspielkollegin, insbesondere dafür, dass sie „ständig ihr Herz auf der Zunge trägt“.