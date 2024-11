Stars Ariana Grande: Sie zollt ihrem jüngeren Ich mit der Namensnennung in ,Wicked‘ Tribut

Ariana Grande sprach darüber, dass sie ihr jüngeres Ich mit ihrer Nennung in ,Wicked‘ „ehren“ wollte.

Der 31-jährige Popstar spielt die Rolle der guten Hexe Glinda in der neuen Kinoadaption des erfolgreichen Broadway-Musicals und hat sich dazu entschieden, in der Besetzungsliste unter ihrem vollen Namen Ariana Grande-Butera aufgeführt zu werden.

Grande verriet in einem Gespräch gegenüber ,Hit Network‘: „Technisch gesehen ist das mein kleiner Mädchenname. Es ist der Name der kleinen Ari. Diese Erfahrung war für mich so wie eine Heimkehr, ich fühle mich in vielerlei Hinsicht wie zu mir selbst zurückgekommen, was ich von Glinda und Elphaba lernen konnte. Das war mein Name, als ich 10 Jahre alt war, und es fühlte sich wie eine echt schöne Art an, das zu ehren. Es fühlte sich wirklich so an, als würde sich ein Kreis schließen und es war einfach etwas, das ich machen wollte.“ ,Wicked‘ erzählt die inoffizielle Hintergrundgeschichte von ,Der Zauberer von Oz‘ und konzentriert sich darauf, wie Elphaba (Cynthia Ervio) zur bösen Hexe des Westens wird, während ihre Klassenkameradin Glinda im Zauberland als die gute Hexe bekannt wird. Das neue Musical beruht auf dem Buch von Gregory Maguire und feierte 2003 Premiere mit Idina Menzel und Kristin Chenworth in den Hauptrollen der Elphaba bzw. Glinda.