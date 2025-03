Musik Ariana Grande: Veröffentlichung ihres neuen Deluxe-Albums ‚Eternal Sunshine‘

Ariana Grande at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 09:00 Uhr

Ariana Grande wird später in diesem Monat ihr neues Deluxe-Album ‚Eternal Sunshine‘ veröffentlichen.

Die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin, deren Musikkarriere pausierte, weil sie sich auf ihre Rolle in ‚Wicked‘ konzentrierte, bestätigte einen Veröffentlichungstermin für die Sonderausgabe ihres Albums von 2024, auf dem neue Songs zu hören sein werden.

Die Sängerin gab in dieser Woche eine Ankündigung auf ihrem Account auf Instagram bekannt und verriet, dass ‚Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead‘ am 28. März herauskommen wird. Die besondere Version der Platte wird insgesamt sechs neue Songs von Grande enthalten. Ariana hatte ihre Musikkarriere gestartet, nachdem sie in ihren späten Teenagerjahren in der Nickelodeon-Musicalserie ‚Victorious‘ mitspielte, doch nach ihrer Performance in ‚Wicked‘ gab die Künstlerin vor Kurzem zu, dass sie ihren Karrierefokus im nächsten Jahrzehnt verschieben wolle. Die Sängerin ist seit ihren ‚Sweetener‘-Shows nicht mehr auf Tournee gewesen, obwohl sie seit ihrer letzten Tour ihre Alben ‚Thank U, Next‘ (2019) und ‚Positions‘ (2020) herausgebracht hatte.