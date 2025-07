Stars Ariel Winter: Erschütternde Erlebnisse mit ‚männlichen Sexualstraftätern‘ in Hollywood

Ariel Winter - Modern Family - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 09:00 Uhr

Ariel Winter sprach darüber, dass sie als Kind „unangemessene Nachrichten von älteren Männern“ erhalten habe.

Die 27-jährige Schauspielerin war durch ihre Rolle als Alex Dunphy in der erfolgreichen Sitcom ‚Modern Family‘ berühmt geworden und verriet jetzt, dass sie schon früh lernen musste, mit der unerwünschten Aufmerksamkeit „männlicher Sexualstraftäter“ umzugehen.

Ariel erzählte in einem Interview mit ‚DailyMail.com‘: „Ich kenne mich mit männlichen Sexualstraftätern aus, da ich schon in jungen Jahren in Hollywood gearbeitet habe. Ich habe mit vier Jahren angefangen. Ich möchte nicht zu viel darüber sagen, aber als ich dann Laptop und Handy benutzte, erhielt ich unangemessene Nachrichten von älteren Männern, was ein Trauma bei mir verursacht hat.“ Die Darstellerin fügte hinzu, dass sie diese Erfahrungen so schwer getroffen haben, dass sie eine Therapie machen musste. Winter enthüllte: „Die Erfahrungen, die ich als Kind persönlich und online machte, haben mich so tief getroffen, dass ich deswegen eine Therapie machen musste. Die Film- und Fernsehbranche ist ein dunkler Ort.“ Ariel war während der gesamten elf Staffeln von ‚Modern Family‘ an der beliebten Comedy-Serie beteiligt und gab zu, dass es ihr schwergefallen sei, sich mit dem Ende der Serie im Jahr 2020 abzufinden. Die Prominente sagte Anfang des Jahres in einem Statement: „Es war hart. Wir waren wie eine richtige Familie. Es war komisch zu wissen, dass es einfach vorbei sein würde und ich nicht mehr alle ständig sehen würde.“