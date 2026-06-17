Stars Armie Hammer ging beim Familienvermögen leer aus

Armie Hammer - Go Gala 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 19:00 Uhr

Armie Hammer erhielt nach dem Tod seines wohlhabenden Vaters „nichts“ aus dem Familienvermögen.

Der Schauspieler ist der Urenkel des Ölmagnaten Armand Hammer, und das Familienvermögen wird auf schätzungsweise 200 Millionen Dollar beziffert. Der 39-jährige Hammer gab jedoch bekannt, dass er nach dem Tod seines Vaters Michael im Jahr 2022 nichts geerbt habe, und betonte, die Situation sei „zu kompliziert“, um sie zu verstehen.

In einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet die Zeitschrift, dass Hammer nach dem Tod seines Vaters „nichts“ erhalten habe, und der Schauspieler erklärte: „Es ist einfach eine dieser Sachen, die so kompliziert sind, dass man Steueranwalt sein muss, um sie vollständig zu verstehen. Aber das Endergebnis war nicht, dass ich für den Rest meines Lebens oder auch nur für die nächsten paar Jahre finanziell abgesichert bin. So war es nicht.“

Der ‚Call Me by Your Name‘-Star erlebte 2021 einen steilen Absturz seiner Karriere, nachdem er von mehreren Frauen wegen körperlicher und sexueller Übergriffe beschuldigt worden war, während gleichzeitig seine Ehe mit Elizabeth Chambers – der Mutter seiner beiden Kinder – in die Brüche gegangen war. Allerdings hatte er plötzlich mehr Zeit, die er mit seinem Vater verbringen konnte, nachdem dieser erkrankt war, und Hammer verriet, dass es den beiden gelungen sei, ihre Beziehung nach Jahren der Turbulenzen wieder in Ordnung zu bringen. Er sagte: „Ich habe ihn gebadet, für ihn gekocht, ihn gefüttert, seine Windeln gewechselt und all diese Dinge erledigt. Wir konnten all diese Gespräche führen. Wir konnten uns miteinander versöhnen. Wir konnten das wirklich hinter uns bringen. Und dann durfte ich da sein und seine Hand halten, als er starb.“