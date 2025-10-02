Stars Ashley Park und Paul Forman: Trennung nach zwei Jahren Beziehung

Paul Forman and Ashley Park - August 2024 - Emily in Paris season 4 premiere - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Schauspieler haben sich Berichten zufolge getrennt.

Ashley Park und Paul Forman haben sich Berichten zufolge getrennt.

Das Paar, das sich am Set der Netflix-Erfolgsserie ‚Emily in Paris‘ kennengelernt hatte, soll sich laut TMZ nach fast zweijähriger Beziehung getrennt haben.

Nachdem im Oktober 2023 Gerüchte über eine Beziehung aufgekommen waren, bestätigte der ‚Joy Ride‘-Star im folgenden Jahr auf Instagram, dass sie ein Paar sind. Die 34-jährige Schauspielerin dankte dem 31-Jährigen in diesem Post für alles, was er während ihrer Gesundheitskrise im Jahr 2024 getan hatte, als sie mit einem kritischen septischen Schock ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Hauptdarstellerin Lily Collins (36) wusste sofort, dass zwischen ihren Co-Stars der Funke übersprang – doch Park spielte alles herunter. Park erzählte ‚E! News‘ vor einer Weile: „Wir haben mit einer wirklich großartigen Freundschaft angefangen. Wir haben es einfach geliebt, zusammenzuarbeiten, und als Kollegin habe ich es geliebt, mit ihm zu arbeiten und als Schauspielpartnerin. Was dann mit Lily passierte, war, dass sie mich zuerst darauf ansprach und ich sagte: ‚Nein, das passiert nicht.‘ Und als sich dann tatsächlich etwas Großes entwickelte, dachte ich: ‚Oh mein Gott, ich muss es ihr sagen, denn jetzt habe ich gelogen.'“