Stars Ashley Tisdale: Ihre ‚High School Musical‘-Rolle soll inspirieren

Ashley Tisdale - November 2024 - Wicked premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 09:00 Uhr

Ashley Tisdale verriet, dass sie möchte, dass sich ihre Tochter von ihrer Rolle in ‚High School Musical‘ inspirieren lässt.

Die 39-jährige Schauspielerin spielte den Part der Sharpay Evans in der beliebten Filmreihe.

Und Ashley erzählte jetzt, dass sie hoffe, dass sich ihre Tochter Jupiter (4) von ihrer Filmfigur inspirieren lässt. Die Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Christopher French auch den acht Monate alten Emerson hat, sagte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Ich finde einfach, dass Sharpay weiß, was sie will, und das fand ich schon immer sehr aufregend. Ich liebe es, so eine Figur zu spielen, da ich selbst schon immer wusste, was ich wollte. Deshalb finde ich, dass das etwas ist, zu dem man aufschauen kann.“ Ashley freue sich darüber, dass ihre Tochter bereits eine Leidenschaft für Filme entwickelt habe. Tisdale erklärte: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich das noch erleben würde. Aber sie ist einfach besessen von unzähligen Filmen. Das ist nicht der erste Film, von dem sie wie besessen ist.“