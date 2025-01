Stars Ashley Tisdale: Promi-Freundinnen sind während Feuerkatastrophe ihr Lichtblick

Ashley Tisdale - November 2024 - Wicked premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 14:00 Uhr

Die ‚High School Musical‘-Darstellerin zeigt sich dankbar für ihre Freundschaft mit anderen Promi-Müttern.

Ashley Tisdale bedankt sich bei ihren prominenten Freundinnen dafür, sie in ihren „dunklen Momenten“ unterstützt zu haben.

Die US-Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Christopher French die Töchter Jupiter (3) und Emerson (3 Monate) groß. Auf Instagram zollt die 39-Jährige nun ihren engen Freundinnen Hilary Duff, Mandy Moore und Meghan Trainor Tribut. Inmitten der verheerenden Waldbrände in Kalifornien würden sich die Stars, die Teil einer Müttergruppe sind, gegenseitig unterstützen.

„Es gibt Zeiten in meinem Leben, in denen ich mich aufgrund meiner mentalen Gesundheit sehr allein fühle, selbst wenn ich mit Freunden zum Essen gehe“, schrieb die Zweifach-Mama. „Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie viele wunderbare Menschen ich in meinem Leben habe und dass ich bei weitem nicht allein bin. Es ist so erstaunlich, wie viele Menschen sich gegenseitig helfen. In dunklen Momenten merkt man, dass man sich gegenseitig hat.“

Die ‚High School Musical‘-Darstellerin fügte hinzu: „Die menschliche Verbindung geht nicht verloren. Ein Hoch auf die Müttergruppe, die in den Höhen und Tiefen da ist.“ Anschließend nannte sie die Namen ihrer Freundinnen, darunter auch Duff, Moore und Trainor.

Kürzlich hatte Ashley den Fans ihr Herz ausgeschüttet, wie sehr sie die Feuerkatastrophe mental belastet. „Es ist alles zu viel. Ich versuche, meinen beiden Kindern ein Elternteil zu sein, während ich eine Höllenangst habe und meine eigenen Eltern anrufe. Ich bin traumatisiert“, enthüllte der Star.