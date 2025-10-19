Stars Ashton Kutcher: Sein Aussehen hat ihn Filmrollen gekostet

Der Schauspieler ist davon überzeugt, dass sein attraktives Aussehen auch negative Seiten hat.

Ashton Kutcher denkt, dass er wegen seines Aussehens Schauspielrollen verloren hat.

Der US-Schauspieler erklärte, dass er einige Rollen nicht bekommen habe, weil sein gutaussehendes Äußeres für bestimmte Figuren als unpassend galt. Laut ‚People‘ sagte der 47-Jährige kürzlich auf der ‚New York Comic Con‘: „Ich glaube, bei jeder Rolle spielt das Aussehen eine Rolle, oder? Es ist ein sehr wichtiger Teil dessen, was man in den Charakter hineinlegt. Es gibt Rollen, die ich wegen meines Aussehens bekommen habe – und es gibt Rollen, die ich eben deswegen nicht bekommen habe. Manchmal ist das frustrierend.“

Allerdings habe ihm seine Arbeit als Produzent geholfen zu verstehen, warum Verantwortliche bestimmte Entscheidungen bei der Besetzung treffen. Der ‚Freundschaft Plus‘-Darsteller erklärte: „Man versucht, eine Geschichte mit Bildern zu erzählen – und diese Bilder sollen beim Publikum ein bestimmtes Gefühl erzeugen.“

Demnächst wird Kutcher in der Serie ‚The Beauty‘ einen „urkomischen Bösewicht“ spielen – eine völlig neue Erfahrung für den Hollywood-Star. „Ohne zu viel zu verraten: Fast jeder von uns hat in dieser Serie eine unglaublich vielschichtige Rolle, in der wir – auf die eine oder andere Weise – etwas spielen, das wir sind oder eben nicht sind“, berichtete er. „Das schafft eine Möglichkeit, eigene Unsicherheiten zu verkörpern, die man normalerweise versteckt und unterdrückt, damit sie niemand sieht.“

Kutcher lobte zudem Serienmacher Ryan Murphy, der ihm die Chance gegeben habe, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. „Heutzutage darf man oft nur in seiner Schublade spielen – alles andere widerspricht den Werten, die die Gesellschaft vorgibt, was man spielen darf und was nicht. In ‚The Beauty‘ dürfen wir komplexe, nuancierte Figuren verkörpern. Das ist ein echtes Vergnügen“, schwärmte er. Die Serie soll Anfang 2026 ausgestrahlt werden.