Aston Villa, das Lieblingsfußballteam von Prinz William, darf sich in der kommenden Saison in der Königsklasse des Fußballs beweisen. Der royale Fan drückt seine Begeisterung in den sozialen Medien aus.

Prinz William (41) feiert mit seinem Lieblingsverein Aston Villa ein historisches Ereignis. Der englische Fußballclub aus dem Birminghamer Stadtteil Aston hat sich zum ersten Mal für die Champions League qualifiziert. "Wir sind Champions League!", zeigt sich der royale Fan in einer Nachricht bei X begeistert. "Eine historische Saison und eine unglaubliche Leistung. Danke an Unai, die ganze Mannschaft und alle bei Aston Villa. Ich kann die nächste Saison kaum abwarten."

We are Champions League! A historic season and an amazing achievement. Thanks to Unai, the whole squad and everyone at @AVFCOfficial. Can't wait for next season. #UTV! W https://t.co/u2px5yLqkR

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 14, 2024