Alte Bekannte in Weeze Auch Felix Jaehn kommt: Parookaville-Festival ist komplett

Felix Jaehn ist zurück in Parookaville. (smi/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 16:55 Uhr

Felix Jaehn, Steve Aoki und Oliver Heldens sind die letzten Headliner, die im Juli beim Parookaville-Festival aufschlagen. Damit ist das Line-up komplett. Neu dabei sind auch Alexander Marcus und die Lieferanten des Sommerhits von 2023.

Das Line-up für Parookaville 2024 steht. Die Macher des Electronic Music Festivals haben die letzte Fuhre von Künstlern bestätigt. Der berühmteste Name ist sicherlich der eines Parookaville-Urgesteins: Felix Jaehn (29). Der Star-DJ aus Hamburg war seit dem Start 2015 bei jeder Ausgabe dabei. Standesgemäß ist Jaehn am letzten Festivaltag der Headliner auf der Mainstage. Parookaville 2024 geht vom 19. bis 21. Juli am Airport Weeze in Nordrhein-Westfalen über die Bühne.

Video News

Unter den letzten veröffentlichten Namen sind auch neue Headliner für Freitag und Samstag. Am 19. Juli bespielt Oliver Heldens (29) die Mainstage. Der Niederländer legt zum sechsten Mal in Weeze auf. Ein Stammgast ist auch Steve Aoki (46). Der US-Amerikaner kommt am 20. Juli auf die Mainstage. Der für Tortenwürfe ins Publikum bekannte DJ bringt wieder seinen "Pizzaoki-Bus" mit.

Alexander Marcus und der Sommerhit 2023 dabei

Ein Exot unter den international gebuchten Top-DJs ist Alexander Marcus (52). Wie in den Vorjahren bringt er seine Mischung aus Elektro und Schlager mit Gagatexten ("Hundi", "Hawaii Toast") auf der Second Mainstage zu Gehör.

Außerdem bestätigt für einen Auftritt sind Niklas Dee und Luca-Dante Spadafora (25). Gemeinsam mit dem Sänger Octavian (31) und dem Song "Mädchen auf dem Pferd" landeten sie den offiziellen Sommerhit des Jahres 2023. Sie spielen am Sonntag, dem 21. Juli, auf der Brainwash-Bühne.

Bereits bestätigt für das Parookaville-Festival waren unter anderem Robin Schulz (36), Armin van Buren (47), Paul Kalkbrenner (46), Alle Farben (38), Armand van Helden (54), Gestört aber Geil, Lexy & K-Paul und Scooter. Special Guest ist Rapper Ski Aggu (26), der mit Joost Klein (26) einen Megahit mit der Cover-Version von Otto Waalkes' (75) "Friesenjung" hatte.