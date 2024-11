Typveränderung nach Drehschluss? Auf Pariser Filmpremiere: Vincent Cassel überrascht mit Glatze

Loui Garrel, Diane Kruger und Vincent Cassel (re.) ließen sich zusammen auf der Pariser Premiere des Biopics "Saint-Ex" ablichten. (paf/spot)

SpotOn News | 20.11.2024, 13:08 Uhr

Vincent Cassel hat seine kurzen Haare gegen eine Glatze eingetauscht. Der französische Schauspieler zeigte seinen kahlen Kopf bei der Pariser Premiere des Films "Saint-Ex". Diane Kruger lief mit ihm über den roten Teppich.

Vincent Cassel (57) hat mit einem neuen Look auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt. Der französische Schauspieler präsentierte sich am Dienstag in Paris mit einer Glatze statt mit seiner grauen Kurzhaarfrisur an der Seite von Diane Kruger (48). Den kahlen Kopf setzte er in einem legeren Outfit in Szene. Die Mode-Ikone bewies mit der Kombination aus einer blauen Jeans, einem dicken Rollkragenpullover und einem hellen Ledermantel Stilbewusstsein.

Kruger wählte für den Auftritt bei der Premiere des Films "Saint-Ex" ein schwarzes Minikleid mit ausgestelltem Kragen und großer Knopfleiste. Mit Cassel posierte die Schauspielerin neben ihrem gemeinsamen Co-Star Louis Garrel (41) für die Kameras.

Cassel fühlt sich durch Typveränderung frei

Auslöser für Cassels Typveränderung könnte das mögliche Ende der Dreharbeiten zum Biopic sein. Der britischen Ausgabe des "GQ Magazine" verriet der Schauspielstar 2021: "Wenn ich einen Film zu Ende gedreht habe, rasiere ich mir normalerweise den Kopf, fahre in den Urlaub und drehe so lange nicht, bis er wieder nachgewachsen ist." Sich die Haare abzurasieren, gebe ihm das Gefühl der Freiheit und löse ihn "geistig und körperlich" aus seiner Filmrolle.

In "Saint-Ex" verkörpert Cassel den Luftpost-Piloten Henri Guillaumet (1902-1940), der in Argentinien arbeitet und plötzlich in den Anden verschwindet. Daraufhin begibt sich der befreundete Pilot und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) auf die Suche nach ihm. Der Film begleitet den von Garrel verkörperten Piloten Saint-Exupéry auf seiner herausfordernden Reise in den 1930er-Jahren. Kruger spielt in dem Biopic Noëlle Guillaumet, Henri Guillaumets Frau.

Das Drama soll im Mai 2025 in deutschen Kinos anlaufen.