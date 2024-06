Event in der britischen Hauptstadt Auftritt in London: Salma Hayek glänzt in Rot

Salma Hayek bei ihrem Auftritt in London. (hub/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 11:17 Uhr

Wo Salma Hayek erscheint, gibt es Blitzlichtgewitter. Die Schauspielerin ist für ihre gewagten Outfits berühmt und auch in London sorgte sie wieder für Aufsehen.

Hollywoodstar Salma Hayek (57) hat bei einer Veranstaltung des "Fashion Trust Arabia" im Claridge's Hotel in London für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin und Produzentin erschien in einem gewagten, tief ausgeschnittenen roten Cocktailkleid zu dem Event. Das enganliegende Trägerkleid reichte ihr bis über die Knie. Dazu trug Salma Hayek farblich abgestimmte, offene Plateau-Pumps mit Riemchen und eine ebenfalls dunkelrote Handtasche.

Ihre dunklen Haare hatte die 57-Jährige zu einer eleganten Hochsteckfrisur gebunden. Darunter kamen Diamant-Ohrringe zum Vorschein, die für ein zusätzliches Highlight an Salma Hayeks Look sorgten. Dunkles Augen-Make-up, Rouge und roter Lippenstift rundeten ihren Auftritt bei dem Event des "Fashion Trust Arabia" ab. Die Organisation unterstützt Designer aus dem Nahen Osten und Nordafrika unter anderem finanziell.

Salma Hayek ist bekannt für ihre aufregenden Looks

Immer wieder sorgt Salma Hayek nicht nur durch ihre Filmprojekte für Schlagzeilen, sondern auch durch ihre modischen Auftritte auf dem roten Teppich. Erst vor wenigen Tagen glänzte der Hollywoodstar beispielsweise beim Staatsbankett im Élysée-Palast zu Ehren von US-Präsident Joe Biden (81) und First Lady Jill Biden (73).

Die mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin zeigte sich am 8. Juni in Paris in einem gewagten dunkelblauen Spitzenkleid, in dem sie neben ihrem Ehemann François-Henri Pinault (62) posierte. Der französische Geschäftsmann trug passend zum Look seiner Frau einen schlichten marineblauen Anzug, den er mit dunklem Hemd und Krawatte kombinierte.

Mit François-Henri Pinault ist Salma Hayek, die durch Filme wie "From Dusk Till Dawn" (1996) und "Frida" (2002) zum Star wurde, seit 2006 liiert und seit 2009 verheiratet. Gemeinsam haben Hayek und Pinault die Tochter Valentina Paloma Pinault (16).