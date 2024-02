Ultraschallbild bei Instagram „Aus zwei werden drei“: Jennifer Lange verkündet Schwangerschaft

Jennifer Lange und Darius Zander werden Eltern. (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 19:31 Uhr

Jennifer Lange ist schwanger. Die Ex-Partnerin von "Bachelor" Andrej Mangold verkündet die Baby-News bei Instagram und veröffentlicht dazu Pärchenbilder mit Partner Darius Zander.

Jennifer Lange (30) hat ihren rund 299.000 Followern in einem Instagram-Post die frohe Botschaft verkündet, dass sie schwanger ist. "Aus zwei werden drei, wir bekommen ein Baby", schrieb sie zu mehreren Fotos. Auf zwei innigen Schwarz-Weiß-Pärchenbildern ist sie mit Partner Darius Zander (40) zu sehen. Die dritte Aufnahme zeigt einen Monitor mit einem Ultraschallbild.

Die ehemalige "Bachelor"- und "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin und Ex-Partnerin von "Bachelor" Andrej Mangold (37) wurde von vielen Seiten bei Instagram beglückwünscht. "Wie toll. Herzlichen Glückwunsch", schrieb Influencerin Sarah Harrison (32), die ebenfalls am Valentinstag ihre dritte Schwangerschaft verkündet hat. "So happy für euch", kommentierte Moderatorin Jana Ina Zarrella (47). "Wie schön", freute sich auch Kollegin Frauke Ludowig (60) mit. Neben Harrison hat noch ein Paar aus dem "Bachelor"-Universum an diesem Mittwoch Baby-News verkündet: "Bachelor"-Teilnehmerin Angelina Pannek (32) und Ex-Bachelor und Ehemann Sebastian Pannek (37) werden zum dritten Mal Eltern.

Trennung nach Reality-TV-Show

Andrej Mangold entschied sich 2019 im "Der Bachelor"-Finale für Jennifer Lange. Die Beziehung scheiterte jedoch nach der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars 2020". Ihre Liebe mit Musiker Darius Zander machte sie im Sommer 2021 bei Instagram offiziell. Die "Bachelor"-Gewinnerin teilte ein Foto, auf dem sich die beiden küssen, und schrieb dazu: "Was soll ich sagen… ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte… ich bin einfach glücklich." Sie fügte hinzu: "Du zeigst mir immer wieder auf's Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist."