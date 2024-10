Remake des Horror-Klassikers Ausführlicher neuer Trailer: So unheimlich wird „Nosferatu“

Lily-Rose Depp im Würgegriff des Bösen. (smi/spot)

SpotOn News | 01.10.2024, 11:03 Uhr

Drei Monate vor Kinostart macht ein neuer, ausführlicher Trailer Appetit auf "Nosferatu". Der Teaser taucht tief in die Visionen der von Lily-Rose Depp gespielten Ellen ein. Nur eine Figur bekommen wir weiterhin nicht wirklich zu Gesicht.

Die Neuverfilmung von "Nosferatu" rückt näher, in Deutschland ist es am 2. Januar 2025 so weit. Drei Monate vor dem Kinostart macht Universal Pictures nun mit einem zweiten, noch ausführlicheren Trailer Appetit auf den Schocker von Robert Eggers (41, "The Witch", "The Northman").

Video News

Im neuen Teaser tauchen wir tiefer ein in die seelischen Abgründe der von Lily-Rose Depp (25) verkörperten Ellen Hutter. Gegenüber dem Vampirjäger Albin Eberhart von Franz (Willem Dafoe, 69) erzählt die junge Frau von Visionen, die sie seit ihrer Kindheit verfolgen.

"Ich war nie so glücklich": Lily-Rose Depp sieht den Tod

Ihrem Gatten Thomas erzählt sie dann von einem Traum. Er spielt bei ihrer Hochzeit, doch bei der Feier sind alle Gäste tot. "Der Gestank ihrer Körper war abscheulich", sagt sie. Vor ihr stand der Tod, doch: "Ich war nie so glücklich". Lebt das Böse in der Welt da draußen oder in uns selbst? Das ist die Frage, die der Film vor allem zu stellen scheint. Am Ende des Trailers schwebt Ellen vor ihrem geöffneten Fenster, wartend auf Nosferatu.

Nur auf einen Anblick müssen wir auch im neuen Trailer verzichten. Das Gesicht von Nosferatu ist weiter nicht zu sehen. Der vom "Es"-Horrorclown Bill Skarsgård (34) verkörperte Vampir ist nur als Schatten und von weitem als Silhouette zu sehen.

"Nosferatu" basiert auf dem gleichnamigen Stummfilm von Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931) aus dem Jahr 1922 – eher frei, wie der neue Trailer noch deutlicher macht. Bereits 1979 erschien ein Remake von Werner Herzog (82) mit Klaus Kinski (1926-1991) in der Titelrolle.