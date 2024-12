Jacob Elordi ist aus dem Rennen Austin Butler soll Patrick Bateman in „American Psycho“-Remake spielen

SpotOn News | 12.12.2024, 09:21 Uhr

Jacob Elordi scheint aus dem Rennen zu sein. Die Hauptrolle im "American Psycho"-Remake wird wohl Austin Butler spielen.

Wird Austin Butler (33) bald als Serienmörder Patrick Bateman zu sehen sein? Der Schauspieler könnte in Luca Guadagninos (53) Version von "American Psycho" die Hauptrolle spielen. Laut dem US-Branchenmagazin "Variety" wird der Oscar-nominierte "Elvis"-Star für den Film vor der Kamera stehen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass Jacob Elordi (27, "Euphoria") die Rolle übernehmen soll.

Christian Bale war Austin Butlers Vorgänger als Patrick Bateman

Luca Guadagnino, der Filme wie "Call Me by Your Name" (2017), "Challengers" (2024) oder "Queer" (2024) inszenierte, wird Mary Harrons (71) gefeierten Streifen aus dem Jahr 2000 angeblich nicht neu verfilmen, sondern eine eigene Interpretation von "American Psycho" entwickeln. Das Drehbuch stammt von Scott Z. Burns (62), der unter anderem die Steven-Soderbergh-Filme "Contagion" (2011) und "Side Effects" (2013) geschrieben hat.

"American Psycho" handelt vom New Yorker Investmentbanker Patrick Bateman, der in den 1980er-Jahren zum Serienmörder wird. Die Buchvorlage stammt von Bret Easton Ellis (60). Christian Bale (50) verkörperte in der Adaption aus dem Jahr 2000 Patrick Bateman. In dem Film wirkten damals auch Jared Leto (52), Justin Theroux (53), Reese Witherspoon (48) oder Willem Dafoe (69) mit.

Luca Guadagnino feiert mit seinen Stars große Erfolge

Der italienische Filmemacher Luca Guadagnino hat laut "Variety" gerade die Dreharbeiten zum Film "After the Hunt" mit Julia Roberts (57) und Andrew Garfield (41) in den Hauptrollen abgeschlossen. Seine beiden vorherigen Projekte "Queer" und "Challengers" wurden unterdessen gerade für Golden Globes nominiert. Daniel Craig (56, "Queer") wurde als bester Schauspieler nominiert, während Zendaya (28) als beste Schauspielerin für den Film "Challengers" ins Rennen geht, der auch in der Kategorie "Bester Film (Musical oder Komödie)" nominiert ist.