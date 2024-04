Er überrascht mit grauen Haaren „Austin Powers“-Star Mike Myers ist nicht wiederzuerkennen

Hätten Sie ihn erkannt? Mike Myers bei der AFI Life Achievement Award Gala. (smi/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 13:16 Uhr

Nach über einem Jahr zeigt sich Mike Myers wieder auf dem roten Teppich - und ist kaum wiederzuerkennen. Der "Austin Powers"-Star überrascht mit kurzen, grauen Haaren bei einer Gala zu Ehren von Nicole Kidman.

Wer ist dieser Mann mit den kurzen, grauen Haaren? Das dürften sich viele Fans am roten Teppich der AFI Life Achievement Award Gala gefragt haben. Mike Myers (60), der Star der "Austin Powers"-Filme, überraschte am Wochenende in Los Angeles in einem ganz neuen Look.

Der Kanadier hat sich in den letzten Jahren rar gemacht. Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor über einem Jahr hatte er noch braune Haare. So kennen ihn die Fans seit den 90er-Jahren. Auf Bildern und Videoaufnahmen wirkte der Komiker zuletzt etwas aufgedunsen, davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Seine Gesichtszüge sind deutlich schlanker.

Mike Myers besuchte die Gala zu Ehren von Nicole Kidman (56), die für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Die Bühne betrat er dort mit einer venezianischen Maske und einem schwarzen Umhang. Das Outfit ist an die berühmte Maskenballszene aus Kidmans Film "Eyes Wide Shut" angelehnt. Dann legte Myers Maske und Mantel ab und hielt eine Rede.

Was macht eigentlich Mike Myers? Kommt "Austin Powers 4"?

Nicht nur auf dem roten Teppich, auch auf der Leinwand ist Mike Myers nur noch selten zu sehen. Seine letzten Arbeiten datieren aus dem Jahr 2022: Der Filmflop "Amsterdam" und die Netflix-Miniserie "The Pentaverate", in der er acht verschiedene Figuren verkörpert.

Seit Jahren gibt es Spekulationen darüber, dass Myers zum vierten Mal in seine Paraderolle Austin Powers schlüpfen könnte. Festlegen will sich der Schauspieler hier aber nicht. Im Rahmen der Oscarverleihung 2019 verriet er etwa, dass es Pläne für "Austin Powers 4" gebe. "Aber ich kann die Existenz oder Nichtexistenz eines solchen Programms weder bestätigen noch dementieren, sollte es existieren oder nicht existieren", sagte er. Er deutete aber an, dass es im Fall eines vierten Teils am ehesten um Powers Rivalen Dr. Evil gehen würde, den ebenfalls Myers spielte.

Bei seinem bisher letzten Interview zu dem Thema im Jahr 2022 setzte er ein "großes, festes, schriftliches Vielleicht" hinter "Austin Powers 4".