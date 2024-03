Auf Anordnung von König Charles Auszeit von royalen Pflichten: Königin Camilla fliegt in die Sonne

Königin Camilla soll ihre royale Auszeit in der Sonne genießen. (ym/ncz/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 08:46 Uhr

Königin Camilla gönnt sich eine Auszeit. Nach zahlreichen repräsentativen Auftritten in den vergangenen Wochen soll die Ehefrau des an Krebs erkrankten König Charles III. sich eine Pause im Ausland genehmigen.

Königin Camilla (76) ist derzeit das hochrangigste arbeitende Mitglied der britischen Royal Family. Während sich König Charles III. (75) aktuell einer Krebsbehandlung unterzieht und sich Prinzessin Kate (42) noch von einer Bauch-OP erholt, hat Camilla in den vergangenen Wochen zahlreiche öffentliche Termine und Veranstaltungen wahrgenommen. Nun genehmigt sich aber auch die Ehefrau des Monarchen eine Auszeit von ihren royalen Pflichten. Wie die "Daily Mail" berichtet, steht jetzt auch fest, wie sie diese verbringt: Camilla soll ihre wohlverdiente Auszeit in der Sonne im Ausland verbringen. Die Pause seiner Frau habe der König selbst angeordnet.

Eine Woche Auszeit für Königin Camilla

Wie bereits die britische Zeitung "The Sunday Times" berichtete, soll der Terminkalender der Königin in den kommenden Tagen leer bleiben. Während dieser Zeit wolle sich die 76-Jährige nicht nur der Familie widmen, sondern mit einem Privatflug auch einen Auslandsurlaub am Montag, 4. März, antreten.

Die Auszeit seiner Frau habe König Charles III. höchstpersönlich angeordnet, erklärte die königliche Autorin Ingrid Seward (76) am Sonntag gegenüber der britischen Boulevardzeitung. Der König habe gesehen, dass seine Frau erschöpft sei, sie würde nun "etwas Ruhe und Entspannung" verdienen.

Alleine 13 Termine in den vergangenen Wochen

Seit der Palast Charles' Krebsdiagnose am 5. Februar öffentlich gemacht hat, hat Camilla insgesamt 13 öffentliche Termine wahrgenommen, darunter auch einige Auftritte, bei denen Charles anwesend hätte sein sollen. Vergangene Woche besuchte sie einen Gedenkgottesdienst für Konstantin von Griechenland (1940-2023) in Windsor und gab anschließend einen Empfang für hunderte Gäste. Am 29. Februar traf sie sich im Clarence House mit Olena Zelenska (46), der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten.

Ihren nächsten öffentlichen Auftritt werde die Königin erst am Montag, 11. März, wieder wahrnehmen, heißt es. Beim Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey soll sie ihren Ehemann ein weiteres Mal vertreten und die Royal Family anführen.