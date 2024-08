Nach Wimbledon-Finale Prinzessin Kate nach Wochen wieder in der Öffentlichkeit gesichtet

Prinzessin Kate, hier beim diesjährigen Wimbledon-Turnier abgelichtet, ist wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. (lau/spot)

SpotOn News | 25.08.2024, 17:00 Uhr

Zum ersten Mal seit einigen Wochen ist Prinzessin Kate wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William besuchte sie einen Gottesdienst.

Seit Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose sind öffentliche Auftritte von Prinzessin Kate (42) spärlich gesät. Zuletzt zeigte sich die Ehefrau von Prinz William (42) etwa in einem Olympia-Videoclip. Vor über einem Monat überreichte sie in Wimbledon Jungstar Carlos Alcaraz (21) die Siegertrophäe. Doch jetzt ist Prinzessin Kate erneut in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Auf Fotos, die unter anderem "The Sun" vorliegen, ist zu sehen, wie die Prinzessin von Wales in Schottland einen Gottesdienst besucht.

Auch König Charles III. nimmt an Gottesdienst teil

Die Aufnahmen entstanden demnach am 25. August. Gemeinsam mit ihrem Sohn Prinz George (11) fahren William und Kate zum Gottesdienst in der Crathie Parish Church in Aberdeenshire, Schottland. Der englische Thronfolger steuert das Auto, während Kate in einem Blazer mit Karomuster sowie einem braunen Hut, der mit Federn geschmückt ist, auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat.

Auch andere britische Royals wohnten dem Gottesdienst bei. König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) fuhren ebenfalls im Auto zu der Kirche. Bilder zeigen sie in farbenfrohen schottischen Tartan-Ensembles. Daneben besuchten auch Prinz Edward (60) und seine Ehefrau Herzogin Sophie (59) die Predigt.

Prinzessin Kate hält sich mit ihrer Familie derzeit auf Schloss Balmoral auf. In den schottischen Highlands verbringen die britischen Royals traditionell ihre Sommerferien. So war auch Kate seit ihrer Hochzeit mit Prinz William 2011 dort in jeden Sommer. Schloss Balmoral galt als das Lieblingsdomizil von Queen Elizabeth II. (1926-1922), die dort auch starb. Seitdem dürfte das Anwesen eine noch emotionalere Bedeutung für die Königsfamilie haben.

Kate verbrachte zuvor die meiste Zeit während ihrer Genesung in ihrem Familienhaus in Windsor, Adelaide Cottage, und ihrem Ferienhaus Anmer Hall in Norfolk.