Die zuvor an Krebs erkrankte Prinzessin Kate hat bekannt gegeben, ihre Chemotherapie beendet zu haben. Auf X findet die Ehefrau von Prinz William bewegende und nachdenklich machende Worte.

Prinzessin Kate (42) hat sich am Montag (9. September) mit einer freudigen Nachricht an ihre Fans und Follower gewandt. Auf dem offiziellen X-Kanal des Kensington Palasts teilte die Ehefrau von Prinz William (42) ein berührendes Video, das sie mit ihrer Familie im Urlaub in Norfolk zeigt. Dazu verfasste Kate bewegende Worte. Unter anderem erklärt sie, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben.

"Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", beginnt die 42-Jährige ihren Post. "Die vergangenen neun Monate" seien für Kates Familie und sie selbst "unglaublich hart" gewesen. Ihre Krebserkrankung bezeichnet sie als "für alle Beteiligten komplex, beängstigend und unvorhersehbar".

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024