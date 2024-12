Verspielte Anhänger Bag Charms: Handtaschen erhalten eine individuelle Note

Bunte Anhänger verleihen Handtaschen einen individuellen Look. (paf/spot)

SpotOn News | 01.12.2024, 20:01 Uhr

Bag Charms bringen frischen Wind in die Taschen-Mode. Die Anhänger verleihen Shoppern und Co. einen verspielten Look. Insbesondere Stofftiere spielen eine große Rolle, wie auch Fashion-Influencerinnen zeigen.

Seit jeher bringen Modeliebhaber ihre Persönlichkeit durch Outfits zum Ausdruck. Jetzt verspricht auch das kleinste Detail einen individuellen Look: Bag Charms werden zum Hingucker an jeder Handtasche. Besonders beliebt sind verspielte Tier-Anhänger. Diese Influencerinnen machen es vor.

Kuscheltier zum Mitnehmen

Fashion-Influencerin Kezia Cook schmückte ihre braune Tasche mit einem weißen Plüsch-Hasen und einem gelben Taxi-Anhänger. Ihre eigenen Accessoires hielt sie dazu schlicht. Nur eine silberne Kette und wenige Ringe trug sie zu ihrem Lagen-Look. Das mehrschichtige Outfit kreierte sie aus einem weißen Rundhals-Top, einem Strick-Cardigan und einem Hahnentritt-Blazer. Darüber zog sie einen braun-grauen Mantel. Eine helle Shorts und Loafers machten das Outfit komplett.

Teddybär im Mini-Format

Auch Content Creatorin Anne Pallandre entschied sich für ein kleines Plüschtier, das ihre Tasche aufwertete. Neben dem beigen Teddy band sie eine dünne Schleife in Weiß um den Henkel ihres Shoppers. Dazu trug sie ein helles Outfit aus einem babyblauen Cardigan, einem weißen Top und einer Nadelstreifen-Hose. Mit ihren Suede-Sneakern lag sie gleich doppelt im Trend.

Kultfigur Hello Kitty

Mode-Influencerin Veronica Ferraro setzte ebenso nicht nur mit ihrer Tasche ein Fashion-Statement. Ins Auge fiel besonders ihr grauer Mantel, der mit metallischen Blumen-Applikationen versehen war. Aber auch die schwarze Handtasche wurde durch ein Detail zum Eyecatcher: Ferraro befestigte einen Hello-Kitty-Anhänger an einer der goldenen Ösen am Henkel. Den Rest ihres Looks hielt sie mit einem weißen Hemd, einem schwarzen Rock und spitz zulaufenden Heels klassisch.