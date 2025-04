Stars ‚As Ever‘-Bestellungen nicht erfüllt: Herzogin Meghan entschuldigt sich bei Kunden

Meghan Markle Duchess of Sussex at Invictus Games Sept 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 09:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry meldete sich mit einer E-Mail bei ihren Kunden, um sich für das Bestellchaos zu entschuldigen.

Herzogin Meghan hat sich bei Kunden entschuldigt, nachdem ihre Lifestyle-Marke ‚As Ever‘ Bestellungen für den limitierten Honig nicht erfüllen konnte.

Die 43-Jährige hatte letzte Woche verkündet, dass das Produkt innerhalb einer Stunde nach Verkaufsstart ausverkauft war, und schrieb online über die Resonanz: „Meine Güte, was für ein Wirbel diese Woche! Vielen, vielen Dank für die Unterstützung.“

‚As Ever‘ wurde im Februar von Meghan gegründet und brachte Produkte wie Wildblumenhonig mit Honigwabe, Marmelade, Tee, Crêpe-Mix und essbare Blütenmischungen auf den Markt. Laut dem Unternehmen war die gesamte Kollektion in weniger als 60 Minuten ausverkauft – was laut Mitteilung zu einem technischen Problem auf der Website führte: Einige Kunden konnten Artikel kaufen, die eigentlich nicht mehr verfügbar waren.

In einer E-Mail des Unternehmens, die von Kunden online geteilt wurde, hieß es: „Die Begeisterung hat zu einem Ansturm auf die Website geführt, den selbst wir nicht vorhersehen konnten (alles war innerhalb einer Stunde ausverkauft). Die Bestellungen gingen so schnell ein, dass das Backend der Website nicht mithalten konnte.“

Außerdem stand in der Nachricht: „Der von Ihnen gekaufte Limited-Edition-Honig war leider bereits ausverkauft. Wir arbeiten daran, den Bestand wieder aufzufüllen und werden Ihnen gerne einen Artikel Ihrer Wahl schicken, um Ihnen für Ihr Verständnis zu danken.“

In derselben Nachricht wandte sich Meghan persönlich an die Kunden und erklärte: „Es tut mir sehr leid, was mit Ihrer Bestellung passiert ist – und dass wir Ihnen wegen Überverkäufen den limitierten Honig nicht liefern können. Bitte seien Sie versichert, dass das gesamte Team in allen Bereichen hart gearbeitet hat und ebenso traurig war, als wir von dem Vorfall erfuhren.“