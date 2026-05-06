Stars Bahar Kizil spricht erstmals offen über ihre Fehlgeburt

Bahar Kizil JUL 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 14:00 Uhr

Bahar Kizil spricht erstmals offen über ihre Fehlgeburt.

Bahar Kizil hat erstmals öffentlich über eine zutiefst persönliche Erfahrung gesprochen: den Verlust ihres ungeborenen Kindes.

Die ehemalige Monrose-Sängerin gewährte im Podcast ‚Recall‘ einen seltenen Einblick in diese schwierige Zeit und fand dabei eindringliche Worte für ihre Gefühle. Die Musikerin berichtete, dass sie die Schwangerschaft zunächst bewusst für sich behalten habe. Umso härter traf sie der Moment, als sie die Diagnose einer Fehlgeburt erhielt. „Ich war wochenlang krank und habe es dann verloren“, schilderte sie rückblickend. Besonders belastend sei gewesen, dass sie damals erst ganz frisch mit ihrem damaligen Freund zusammen gewesen sei.

Kizil beschrieb die Situation als emotionalen Ausnahmezustand. „Es ging so schnell alles, Schlag auf Schlag“, sagte sie. Gleichzeitig habe sie versucht, nach außen stark zu wirken, obwohl sie innerlich mit Trauer und Verunsicherung kämpfte. Der Umgang mit der Situation sei alles andere als leicht gewesen.

Unterstützung fand Kizil vor allem in ihrem persönlichen Umfeld. Trotz anfänglicher Zweifel habe ihre Mutter ihr geholfen, die schwierige Phase Schritt für Schritt zu bewältigen. Dennoch habe der Verlust Spuren hinterlassen, die nicht einfach verschwinden. Heute blickt sie mit einer Mischung aus Trauer und Stärke auf diese Zeit zurück. Sie habe gelernt, sich selbst mehr Raum für ihre Gefühle zu geben und offener über Schmerz zu sprechen. Mutter zu werden wünscht sich die Sängerin weiterhin.