Mit ihrem Freund Jeremy Dufrene Bald Hochzeit? Lana Del Rey besorgt sich Heiratslizenz

Lana Del Rey will offenbar heiraten. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 23:05 Uhr

Steht bei Lana Del Rey bald ein "Honeymoon" an? Die Sängerin und ihr Freund Jeremy Dufrene sollen sich eine Heiratslizenz besorgt haben.

Lana Del Rey (39) will offenbar ihren Freund Jeremy Dufrene heiraten. Wie das "People"-Magazin berichtet, haben die "Video Games"-Sängerin und ihr Partner sich am 23. September in Lafourche Parish in Louisiana eine Heiratslizenz besorgt. Danach hat das Paar demnach 30 Tage Zeit, zu heiraten. Wann und wo eine Hochzeit stattfinden könnte, ist nicht bekannt.

Video News

Sie sollen sich seit 2019 kennen

Die Musikerin soll den Alligator-Tourguide und Bootskapitän bereits seit mehreren Jahren kennen. Die beiden sollen sich kennengelernt haben, als sie 2019 eine seiner Bootstouren in Louisiana besuchte. Damals teilte sie Bilder mit Dufrene auf Facebook.

Im August 2024 wurde ein Video der beiden auf TikTok öffentlich, das sie händchenhaltend beim Leeds Festival zeigte. Im September waren Del Rey und ihr Freund gemeinsam auf einer Hochzeit in New York City zu Gast. Offiziell bestätigt hat die Sängerin ihre Beziehung oder gar eine Verlobung bisher aber noch nicht.