Neues Buch "Strong & Healthy" Barbara Becker: Dank dieser Fitnessroutine fühlt sie sich wie 35

Für Barbara Becker wird Muskelaufbau im Alter immer wichtiger. (ncz/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 15:33 Uhr

Mit 58 fühlt sich Barbara Becker wie 35. Und das vor allem dank einer Kombination aus Muskeltraining und proteinreicher Ernährung. Im Interview erklärt sie, wie sie sich motiviert und wie sich ihre Fitness-Philosophie über die Jahre verändert hat.

Mit zunehmendem Alter schwinden unsere Muskeln – ein Prozess, der nicht nur die körperliche Fitness beeinträchtigt, sondern auch die Gesundheit insgesamt. In ihrem neuesten Buch "Strong & Healthy" geht Barbara Becker (58) nicht nur auf Fitness und Ernährung ein, sondern stellt eine ganzheitliche Betrachtung des Körpers und Wohlbefindens in den Mittelpunkt. Sie zeigt, wie es mit einer Kombination aus Power-Pilates und eiweißreicher Ernährung gelingen kann, Muskeln wieder aufzubauen und die Lebensqualität zu steigern. Wie sich ihre persönliche Fitness-Philosophie über die Jahre verändert hat, warum Muskelaufbau beim Älterwerden so ein großes Thema ist und wie alt sie sich selbst derzeit fühlt, verrät Barbara Becker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Mit "Strong & Healthy" veröffentlichen Sie Ihr siebtes Buch zum Thema Fitness und gesunde Ernährung. Wie hat sich Ihre persönliche Fitness-Philosophie im Laufe der Jahre verändert und welche neuen Erkenntnisse haben Sie in diesem neuen Buch verarbeitet?

Barbara Becker: Tatsächlich habe ich früher beim Sport an Auspowern, Schmerzvorbeugung und einen definierten Körper gedacht. Vorbeugung oder Eliminierung von Cellulite war ein großes Thema, aber auch, da ich schon immer mit meinen Lendenwirbeln zu tun hatte, die Verbesserung von Rückenschmerzen. Neu ist für mich seit einigen Jahren die Erkenntnis, dass wir Muskeln wirklich schnell verlieren beim Älterwerden und dass dies massive Auswirkungen auf unsere körperliche und mentale Gesundheit hat. Die Erhaltung oder der Wiederaufbau der Muskulatur ist keine Option, sondern ein Muss, wenn wir gesund alt werden möchten.

Sie schreiben, die Bikinifigur steht im Alter nicht mehr im Mittelpunkt. Was ist wichtiger?

Becker: Eine Muskulatur, die meinen Stoffwechsel in Balance hält, meine mentale Gesundheit unterstützt, meine Haltung und mein Immunsystem verbessert. Die Energie, Kraft und Stressfreiheit, die ich habe, wenn ich genügend Muskeln habe.

Warum ist der Muskelaufbau beim Älterwerden so ein großes Thema?

Becker: Weil wir, wenn wir nicht trainieren, einen großen Teil der Muskulatur verlieren und das gravierende Folgen hat. Zum Beispiel, dass man, obwohl man nicht mehr als sonst isst, zunimmt. Dass wir weniger Kraft und Energie haben, unseren Alltag zu meistern. Dass wir anfälliger für alle möglichen Alterskrankheiten werden.

Warum ist Pilates in Ihren Augen so eine effektive Methode, Muskeln aufzubauen?

Becker: Unser Training basiert auf den Pilates-Prinzipien, die vor allen Dingen die Tiefenmuskulatur stärken und dafür sorgen, dass wir die perfekte Position für unseren Körper während der Übungen haben, denn das ist die Voraussetzung für ein effektives Krafttraining. Damit wir wirklich genug Widerstand für unsere Muskelarbeit haben, benutzen wir zusätzlich einfache Hilfsmittel wie Hanteln oder Gummibänder.

Wie bauen Sie Workouts in Ihren Alltag ein?

Becker: Ich bin viel auf Reisen zwischen Europa und Miami. So muss ich mein Fitnessstudio immer dabei haben. Das sind für mich mein Springseil und ein Theraband. Hanteln finde ich eigentlich überall, entweder im Hotel oder wenn ich bei Freunden übernachte. Zur Not mache ich die Hantelübungen mit 2 x 1,5-Liter-Flaschen. Das Gute an unserem Pilates-Krafttraining ist ja, dass es nur zwölf Minuten dauert, die kommen zu meinen zehn Minuten Springseil dazu. Dieses tägliche Training reicht absolut, um meine Muskulatur zu bewahren und mich fit zu halten.

Eiweiß ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Strong-&-Healthy-Ernährung. Wie stellen Sie sicher, dass Sie die tägliche Menge an Proteinen erreichen?

Becker: Das ist eine gute Frage, da ich das bis zu den Recherchen für unser Buch auch nicht genau wusste. Aber seitdem ich weiß, dass ich ab dem Frühstück darauf achten muss, bei jeder Mahlzeit genügend Proteine zu essen, gelingt mir das ganz gut. Ich habe gelernt, wie viel Gramm Proteine in den Lebensmitteln, die ich gerne esse, enthalten sind.

Was ist Ihr Go-To-Rezept, wenn es mal schnell gehen muss und Sie nach dem Sport hungrig sind?

Becker: Ich habe wirklich immer mein selbstgebackenes Brot dabei. Dazu gibt es dann zum Beispiel den "whipped cottage cheese"-Aufstrich mit Gemüsesticks. Kann man überall mitnehmen, ist schnell zubereitet, hat viel "Greens and Proteins".

Achten Sie darauf, zu bestimmten Uhrzeiten zu essen? Wie wichtig finden Sie das?

Becker: Wenn ich zu Hause bin, esse ich regelmäßiger und zu reguläreren Uhrzeiten, als wenn ich unterwegs bin. Aber ich bin niemand, der immer zur gleichen Uhrzeit essen muss.

Welchen Tipp würden Sie Frauen an die Hand geben, die sich schwer motivieren können, mit einem neuen Fitness- oder Ernährungsprogramm zu starten?

Becker: Die 10 bis 15 Minuten in den Kalender eintragen. Yogamatte und Hilfsmittel immer bereithalten, eventuell am Abend vorher schon das private "Studiosetting" mit iPad, Matte, Hanteln und Band hinlegen. Nicht darüber nachdenken, ob man heute Lust hat, einfach machen, dann kommt die Lust von alleine und nach ein paar Wochen möchte man es nicht mehr missen, da man sich so wohlfühlt dabei.

Sie schreiben, mit gezieltem Muskelaufbau und der richtigen Ernährung ließe sich die biologische Zeit zurückdrehen. Wie alt fühlen Sie sich derzeit?

Becker: Meistens nicht älter als 35, aber manchmal auch wie 80!