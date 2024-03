Sie kommt "langsam ins richtige Alter" Barbara Schöneberger wird 50: So witzig gratuliert Thomas Gottschalk

Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk kennen sich seit Jahrzehnten, ihre Wege kreuzten sich schon in vielen TV-Shows. (ae/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 11:15 Uhr

Zum 50. Geburtstag von Barbara Schöneberger hat sich Thomas Gottschalk mit einem besonderen Vorschlag gemeldet. Wagen die beiden bekannten TV-Gesichter zusammen etwa bald ein Tänzchen auf einem berühmten Parkett?

Sie ist aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken: Barbara Schöneberger ist als Moderatorin, Podcasterin und Sängerin eine der bekanntesten Entertainerinnen des Landes. Am 5. März feiert sie ihren 50. Geburtstag – und erhielt an ihrem Ehrentag bereits am Morgen ganz besondere Glückwünsche.

Nehmen sie bald zusammen an "Let's Dance" teil?

Denn einer der ersten prominenten Gratulanten war ihr Kollege Thomas Gottschalk (73), mit dem sie zusammen mit Günther Jauch (67) in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" seit 2018 vor der Kamera steht. Er postete auf seiner Instagram-Seite: "Barbara, mit 50 kommst Du langsam ins richtige Alter." Weiter schrieb er: "Man unterstellt Dir ja in der Klatschpresse gerne eine Affäre mit Günther, aber wenn wir jetzt noch gemeinsam 'Let's Dance' gewinnen, hat sich das auch erledigt." Das Power-TV-Paar zusammen in der beliebten RTL-Show? Gottschalk unterstrich seine humorige Idee mit einem Bild, das die beiden in Tanzposition aneinander geschmiegt zeigt: "Ich füge mal ein Foto aus dem Training an und tanze mit Dir in den Morgen."

In den 90ern begann ihre TV-Karriere als Assistentin von Elmar Hörig

Schöneberger blickt auf eine lange Karriere in der Showbranche zurück. Ende der 90er-Jahre machte sie als Assistentin von Elmar Hörig (74) in "Bube, Dame, Hörig" auf sich aufmerksam. Ihren Durchbruch feierte die gebürtige Münchnerin dann 2001 mit ihrer ersten eigenen Show "Blondes Gift", in der sie ihre Entertainment-Qualitäten zeigen konnte. Danach mauserte sie sich zur gefragten Moderatorin, die auch abseits vom Fernsehen gerne für Galas und Preisverleihungen gebucht wird.

Seit Januar 2008 moderiert sie die "NDR Talk Show" zusammen mit Hubertus Meyer-Burckhardt (67). Auch beim ESC zählt sie seit Jahren zur festen Größe. "Der Eurovision Song Contest gehört für mich zum Jahr genauso fest dazu wie Weihnachten und Karneval", betonte sie einst. 2014 moderierte sie ihren ersten Vorentscheid. Sie verliest auch regelmäßig im ESC-Finale die deutschen Punkte. Schöneberger veröffentlichte auch schon Musik, eine Zeitschrift und betreibt ihr "Barba Radio".

So präsent sie beruflich ist – ihr Privatleben behält sie gerne für sich. Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet, das Paar hat zwei Kinder. In der Öffentlichkeit zeigen sie sich jedoch nie zusammen.