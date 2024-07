26 Jahre Eheglück Barbra Streisand und James Brolin: Liebeserklärung zum Hochzeitstag

James Brolin und Barbra Streisand haben zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen geheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 13:28 Uhr

Barbra Streisand hat in James Brolin die große Liebe gefunden. Am 1. Juli 1998 gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort. Zum Hochzeitstag widmet sie ihrem Mann liebevolle Worte.

Barbra Streisand (82) und James Brolin (83) sind auch nach 26 Jahren Ehe noch glücklich wie am ersten Tag. Am 1. Juli 1998 gaben sie sich in ihrer Villa in Malibu vor zahlreichen Stargästen das Jawort. Zum Ehejubiläum widmet die Schauspielerin ihrem Ehemann eine Liebeserklärung auf Instagram. "Heute sind es 28 Jahre, seit wir uns kennengelernt haben, Schatz… und es sind heute 26 Jahre, seit wir verheiratet sind! Ich liebe dich", schreibt sie zu einem Bild vom Hochzeitstag.

Auf dem Foto schmiegt sich Streisand im Hochzeitskleid an die Schulter ihres strahlenden Bräutigams. Die liebevollen Worte an Brolin unterschreibt sie schlicht mit "B."

Frecher Spruch beim Kennenlernen

Barbra Streisand und James Brolin lernten sich 1996 bei einer Dinner-Party kennen. Gemeinsame Freunde hatten das Treffen eingefädelt, um die beiden miteinander zu verkuppeln. Im Rahmen der Promotour für ihre Memoiren "My Name Is Barbra", verriet der Hollywoodstar "CBS News", wie forsch sie ihren Zukünftigen an jenem Abend ansprach.

"Ich ging an ihm vorbei, berührte sein Haar und sagte: 'Wer hat dir die Haare versaut?'", erinnerte sich Streisand zurück. Bei Brolin landete sie mit dieser Ehrlichkeit aber einen Volltreffer. "Wir haben in dieser Nacht über alles gesprochen. Und dann sagte er: 'Ich bringe dich nach Hause'", führte sie aus.

Nicht ihre erste Ehe

Als sich das Paar vor 28 Jahren kennenlernte, waren beide bereits verheiratet gewesen. Von 1963 bis 1971 war Elliott Gould (85) der Ehemann an Barbra Streisands Seite, sie haben mit Jason Gould (57) einen gemeinsamen Sohn. Für Brolin ist es die dritte Ehe. Aus den Beziehungen hat er zwei Töchter und einen Sohn, den Schauspieler Josh Brolin (56).