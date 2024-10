Trauung im Jahr 2018 Prinzessin Eugenie feiert Hochzeitstag mit romantischem Kussfoto

Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie haben 2018 geheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 12.10.2024, 16:31 Uhr

Prinzessin Eugenie hat ihrem "Liebsten" Jack Brooksbank zum sechsten Hochzeitstag gratuliert. Dazu veröffentlichte sie ein romantisches Kussfoto vom "besten Tag aller Zeiten".

Am 12. Oktober 2018 gab Prinzessin Eugenie (34) ihrem Partner Jack Brooksbank (38) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Auf das freudige Ereignis blickte sie nun bei Instagram zurück. Am sechsten Hochzeitstag der beiden veröffentlichte Eugenie ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sich das Paar in den Armen liegt und küsst.

Ein zweites Foto zeigt das glückliche Brautpaar vor der Kapelle. Dazu schrieb die 34-Jährige: "Bester Tag aller Zeiten, als ich dich geheiratet habe. Alles Gute zum sechsten Hochzeitstag, mein Liebster." In einer Instagram Story beschreibt sie die Hochzeit ebenfalls als "bester Tag aller Zeiten" und fügte den Song "You've Got The Love" von Florence + the Machine hinzu.

Familie wird größer

Prinzessin Eugenie, die Tochter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (64), ist seit 2018 mit Jack Brooksbank verheiratet und hat mit ihm die 2021 sowie 2023 geborenen Söhne August und Ernest. Anfang Oktober hat Eugenie ihren Instagram-Account genutzt, um Schwester Beatrice (36) zu gratulieren.

Diese erwartet mit Edoardo Mapelli Mozzi (40), mit dem sie seit Sommer 2020 verheiratet ist, ihr zweites Kind. Tochter Sienna kam am 18. September 2021 zur Welt. Aus einer früheren Beziehung Mozzis stammt sein Sohn Wolfie. Das neue Geschwisterchen wird für Anfang 2025 erwartet. "Herzlichen Glückwunsch, Beabea", schrieb Eugenie in ihrem Instagram-Post. Und weiter: "Ich freue mich auf mehr in dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft. Und auf ein weiteres kleines Kind in der Bande." Dass das Foto älter ist, gab sie auch gleich noch zu: "Ich konnte kein einziges Gruppenfoto von uns finden, also muss dieses von Weihnachten 2022 herhalten."