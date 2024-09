Mit Material aus dem Privatarchiv Barbra Streisand will mehrteilige Doku über ihr Leben veröffentlichen

Barbra Streisand gehört zum elitären EGOT-Kreis. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 23:41 Uhr

Barbra Streisand öffnet ihr privates Archiv. In einer mehrteiligen Doku gibt die Musiklegende Einblicke in ihr Leben und ihre mehr als sechs Jahrzehnte spannende Entertainment-Karriere.

Musiklegende Barbra Streisand (82) gewährt einen nie gesehenen Einblick in ihr Leben und ihre Karriere. Wie Sony Music Vision am Donnerstag (26. September) bekannt gegeben hat, ist eine mehrteilige Doku über die Sängerin in Produktion.

"Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, wie ich die große Menge an Inhalten, die ich sicher in meinem Tresor aufbewahrt habe, am besten weitergeben kann", wird Barbra Streisand in einer Mitteilung zitiert. "Diese Filme, Fotos und Musik – viele von ihnen hat die Öffentlichkeit noch nie gesehen oder gehört – enthalten einige meiner wertvollsten Erinnerungen."

"Noch nie gezeigte Videos, Fotos, Tonaufnahmen"

Das Projekt soll von EGOT-Preisträger Frank Marshall (78) inszeniert werden und von Oscar-Gewinner Alex Gibney (70) produziert werden. Die Doku soll eine "intime und umfassende Erkundung aller Facetten der ikonischen Multi-Überfliegerin, die sich in ihrer sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere in allen Bereichen der Unterhaltung hervorgetan hat, bieten".

Weiter heißt es in der Mitteilung, der Produktion sei Zugang zu Streisands persönlichen Archiven gewährt worden, darunter Hunderte von Stunden an persönlichen, noch nie gezeigten Videos, Fotos, Tonaufnahmen und privaten Erinnerungsstücken aus ihrer gefeierten Karriere. Der Dokumentarfilm soll "einen tiefen Einblick in Streisands Vergangenheit und ihre aktuellen künstlerischen Ambitionen" geben.

Barbra Streisand gehört zum EGOT-Kreis

Barbra Streisand gehört zu den wenigen EGOT-Preisträgerinnen (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) und hat in ihrer mehr als sechs Jahrzehnte lange Karriere mehr als 145 Millionen Alben verkauft. Den Durchbruch hatte sie 1968 mit ihrer Hauptrolle im Film "Funny Girl", für den sie im Alter von 27 Jahren ihren ersten Oscar gewann. Mit einem Emmy wurde Streisand zwischen 1065 und 2001 vier Mal ausgezeichnet, für einen Grammy war die Sängerin 46 Mal nominiert und gewann 14 Mal. 1970 erhielt sie zudem den Tony Award als "Schauspielerin des Jahrzehnts". Vergangenes Jahr veröffentlichte sie ihre Memoiren mit dem Titel "My Name is Barbra".

Wann und wo die neue Dokureihe veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.