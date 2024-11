Stars Barry Keoghan: Überglücklich wegen seiner Beziehung mit Sabrina Carpenter

Barry Keoghan - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 14:00 Uhr

Barry Keoghan verriet, dass er sich wegen seiner Beziehung mit Sabrina Carpenter „unglaublich gesegnet“ fühle.

Der 32-jährige Schauspieler geht seit Ende 2023 mit der ,Espresso‘-Sängerin aus, wobei beide Stars ihre Romanze relativ privat halten und ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich noch nicht gegeben haben.

Bei einem Auftritt in Spotifys ,The Louis Theroux Podcast‘ ist Barry direkt nach ihrer Beziehung gefragt worden und erzählte lachend: „Oh, ich wusste, dass du das machen würdest. Hör zu, ich werde nur sagen, dass ich unglaublich gesegnet bin. So eine starke, unabhängige Frau, die unglaublich talentiert ist und ja. Ziemlich besonders.” Im letzten Monat hatte die 25-jährige Sängerin darüber gesprochen, dass sie ihren Partner im Sommer für das Musikvideo zu ihrem Song ,Please Please Please‘ besetzte. Carpenter enthüllte gegenüber ,CBS Sunday Morning‘: „Ich habe mich ehrlich – also, ohne eine voreingenommene Meinung zu haben – gefragt: ‚Wer ist der beste Schauspieler, den ich für dieses Musikvideo finden kann? Und er saß neben mir auf einem Stuhl. Und er war so aufgeregt.“ Sabrina fügte stolz hinzu, dass ihr Freund auch ein großer Fan ihrer Musik sei.