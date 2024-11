Normalerweise im Sommer beliebt Baseball-Caps: Der überraschende Fashion-Trend im Herbst

Basecaps liegen diesen Herbst im Trend. (paf/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 20:16 Uhr

Baseball-Caps dienen üblicherweise im Sommer als stylischer Schutz gegen die Hitze. Dieses Jahr sind Käppis jedoch im Herbst überall zu sehen. So stylen Influencerinnen die trendige Kopfbedeckung.

Der Herbst bringt in diesem Jahr einen ungewöhnlichen Trend hervor. Die lässigen Baseball-Caps sind normalerweise im Sommer besonders beliebt. 2024 beginnt ihre Hochzeit jedoch im späten Oktober – und das nicht ohne Grund. Die coole Kopfbedeckung verbreitet durch angesagte Farben wie Burgunder Herbst-Stimmung.

Schokobrauner Look mit beigem Akzent

Erdtöne sind auch dieses Jahr wieder gern gesehen, wenn sich die Blätter verfärben. Die deutsche Fashion-Influencerin Teresa Ganser zeigte sich von Kopf bis Fuß in den Trendfarben. Als angesagtes Accessoire setzte sie sich zusätzlich zu einer ovalen Sonnenbrille eine beige Basecap auf. Die warme Farbnuance der Käppi komplimentierte die honigblonde Mähne der Content Creatorin. Die weiteren Teile ihres Looks hielt sie in Schokobraun. Dazu zählten ihr langer Suede-Mantel, ihr Top und ihre Hose. Auch das Tuch, das sie um die braune Tasche band, wählte sie passend zum Farbschema.

Grüner Farbtupfer in der Herbstgarderobe

Auch die dunkelgrüne Baseball-Cap von Influencerin Livia Auer passt perfekt in den Herbst. Zu ihrer Kopfbedeckung wählte sie einen karierten Blazer mit Knöpfen in Holzoptik. Dazu kombinierte sie ein weißes Rundkragen-Shirt und eine weiße Jeans. Die Beine der Hose schlug sie um, sodass sich ihre schwarzen Loafer-Slipper zeigten. Passend zu den Schuhen trug sie eine schwarze Handtasche bei sich. Eine goldene Armbanduhr machte den herbstlichen Look komplett.

Burgunder als absolute Trendfarbe

An Burgunder kommt in diesem Herbst niemand vorbei. Der dunkle Rotton ist seit Wochen nicht mehr aus dem Kleiderschrank und den Instagram-Feeds wegzudenken. Mode-Influencerin Mia Luckie griff für ein Spiegel-Selfie nicht nur zu einer Tasche in der Trendfarbe, sondern auch zu einer passenden Cap. Um das It-Piece stylte sie ein zurückhaltendes Outfit aus einem grauen Blazer und einem moosgrünen Wollpulli. Ihre hellblaue Jeans peppte die Kombination auf.