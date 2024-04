Bei den beiden geht alles ganz schnell „Bauer sucht Frau“-Familie wächst: André und Julia bekommen ein Baby

Die "Bauer sucht Frau"-Stars André und Julia bekommen ein Baby. (ili/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 11:16 Uhr

Die große "Bauer sucht Frau"-Familie wächst weiter: André und Julia haben sich erst im vergangenen Jahr gefunden, an Weihnachten verlobt - und jetzt verkünden sie schon süße Baby-News.

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar André (33) und Julia (29) legt den Liebesturbo ein: Die beiden werden Eltern, wie sie via Instagram bekannt gegeben haben. "Unser größter Wunsch geht in Erfüllung. Wir freuen uns auf Dich", schreibt Projektmanagerin Julia zu einem Clip, in dem die beiden sich auf einer Wiese treffen. Er küsst sie erst strahlend auf die Stirn, um wenig später einen weißen Strampler in die Kamera zu halten, auf dem "I love dad" steht – wobei ein rotes Herz das Wort "love" symbolisiert.

"Wieso kann man da nur einmal 'gefällt mir' drücken?!? Ich freu mich sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch!", schreibt eine Followerin. "Ich freue mich so unendlich für euch. Das beste Paar der letzten Staffel, ich wünsche euch alles Glück der Welt", kommentiert eine andere.

In einer aktuellen Story repostet Julia eine Story von André, die beim Kinderwagen-Shopping aufgenommen wurde. "Es geht los", freuen sie sich.

Verliebt, verlobt und auch schon schwanger

Der niederrheinische Milchbauer André, der hauptberuflich Maschinenführer bei der Stadt ist, und seine Julia hatten sich in der 19. Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" (Herbst 2023, RTL, auch bei RTL+) kennen und lieben gelernt.

Gefunkt hat es bei den beiden gleich. Folgerichtig gab es an Weihnachten auch schon den Heiratsantrag. "Unser unvergessliches Ende vom Heiligen Abend. Ein Ja von der ersten Sekunde an! Ja ich will Deine Frau werden", kommentierte sie ein Video auf ihrem Instagram-Account, das die beiden in dem tränenreichen und rührenden Moment zeigt.

"Ihr seid einfach wie die Hollywood-Filme von denen man dachte, sowas kann es nicht geben… aber KANN ES", kommentierte eine ihrer 38.000 Followerinnen. "Den Zauber bei 'Bauer sucht Frau' gibt es immer noch. Es passte von der ersten Minute", schwärmte eine andere.

Kultshow-Nachschub

Und es gibt auch schon Nachschub für alle Fans der kultigen Kuppelshow. "Bauer sucht Frau International" startet in Kürze in die nächste Staffel. Ab dem 16. April suchen sechs Bauern und zwei Bäuerinnen weltweit nach der großen Liebe.