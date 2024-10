Scheunenfest und Start der Hofwochen „Bauer sucht Frau“: Happyend für „Sorgenkind“ Heiner

"Bauer sucht Frau": Happyend für Heiner und Ulrike. (smi/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 22:16 Uhr

Erst in der zweiten Folge geht in der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" das Scheunenfest zu Ende. Heiner kehrt aus dem Krankenhaus zurück, Heino geht ohne Entscheidung in die Party, bei der schon Händchen gehalten wird.

Das Scheunenfest startet in der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" mit Verspätung (Montag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+). Zu Beginn der zweiten Folge zittern drei Bewerberinnen noch um ihren Bauern. Heiner (70) hatte in der Auftaktepisode vor lauter Aufregung Puls, zur Sicherheit kam der Staffelsenior ins Krankenhaus. Durchgecheckt und mit ärztlicher Entwarnung im Gepäck kommt der Reitlehrer zurück in die Scheune. Charmant begrüßt er seine Damen: "Ihr habt mich so fertig gemacht – so nervös war ich." Schließlich entscheidet sich der "Pferdeflüsterer" (Selbsteinschätzung) für Erzieherin Ulrike (63).

Video News

Neben Heiner treffen noch andere Landwirte ihre Wahl. Kamelbauer Marvin (30) reduziert von drei auf zwei. Er nimmt Eva (24) und Sabrina (34) mit auf seinen Hof, bei Claudia hat es "nicht geflasht". Yannik (22) siebt gleich von drei zu eins. Der Lockenfan wählt wegen ihrer "wilden Haare" Studentin Michelle (25) aus. Obwohl die nicht einmal die lockigste Frisur seiner Kandidatinnen vorweisen konnte.

Heino trifft späte und überraschende Wahl

Nur einer kann sich partout nicht entscheiden. Heino (50) geht mit seinen drei Männern in das Scheunenfest. Inka Bause (55) zapft das Bierfass an, selbst ihr "Sorgenkind" Heiner kippt ein kühles Blondes. Manfred (38) und seine Susanne (39), die er ohne Konkurrentin zum Scheunenfest geladen hatte, halten schon Händchen.

Heino kommt nun nicht mehr um eine Entscheidung herum. Er wählt nicht den selbsternannten "geilen Typ" Björn und auch nicht den redseligen Tantra-Masseur Gernot. Stattdessen nimmt Heino den zurückhaltenden Markus (40) mit auf den Hof, der gegen seine schillernden Mitbewerber bisher blass blieb.

Hofwochenstart mit Pferden und LWK

Nach dem Scheunenfest startet die Hofwoche, das wissen "Bauer sucht Frau"-Fans aus den letzten 20 Jahren. Und sie wissen auch, dass sich die Bauern stets gegenseitig übertreffen wollen mit den Gefährten, die ihre Auserwählten vom Bahnhof auf ihren Hof bringen.

Andreas (29) holt seine Lisa-Marie (31) in einem Trecker mit Planwagenanhänger ab. Auf seinem Anwesen wartet schon seine Familie. Die begrüßt die Hofdame begeistert. Die Eltern geben ihren Segen genauso wie Hündin Kyra.

Manfred fährt mit einem goldenen Oldtimer vor. Er "heizt durch die Prärie", mit offenem Verdeck und seiner Susanne an Bord. In seiner etwas karg eingerichteten Junggesellenbude fragt sich Susanne nicht ganz ernst gemeint, ob Manfred sie nur ausgewählt hat, weil sie Köchin ist.

Die Frau mit den "wilden Haaren" geht ran

Yannik kommt mit geschmücktem Traktor, seine Michelle nutzt in der Fahrerkabine die Nähe, um auf Tuchfühlung zu gehen. Geschlafen hat sie vor Aufregung kaum, schüchtern ist sie aber nicht. Der zurückhaltende Yannik taut auf, lobt schon wieder ihre "wilden Haare". Angekommen am Hof freut sich Michelle über ein breites Bett: "Es ist nicht unrealistisch, dass hier auch mal zwei Leute schlafen!"

Noch lockiger als Michelle ist nur Marcel (29). Der wuschelhaarige Mutterkuhhalter kutschiert seine "knuffige" Hofdame Jasmin (30) mit einem LKW. So großes Geschütz gab es in 20 Jahren "Bauer sucht Frau" kaum, kommentiert Inka Bause aus dem Off. Doch bevor es an Bord geht, wird Jasmin erst einmal von Marcels Blaskapelle begrüßt. Auf dem Hof freut sie sich über die Lämmer, und ist leicht irritiert, als sich herausstellt, dass Marcel die Jungtiere nicht wegen ihrer Knuffigkeit hält, sondern dass sie schon bald unters Schlachtmesser kommen.

Jenny (53) holt ihren Sweer (63) zu Pferd ab. Am Zügel hält sie ein zweites Ross. Damit Sweer beweisen kann, dass er wirklich reiten kann. Für den Ostfriesen ist das Leben zunächst kein Ponyhof. Anstatt auf den Betrieb reiten er und Jenny zunächst zu deren Privathaus. Dort schläft Jenny jetzt auf der Couch, damit ihr Hofmann das Bett bekommt.