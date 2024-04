Start am 16. April „Bauer sucht Frau International“: Alle Fakten zu Staffel sechs

Ulrike aus Brasilien und Andreas aus Guatemala sind bei "Bauer sucht Frau International" dabei. (jom/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 12:13 Uhr

Bei "Bauer sucht Frau International" wollen Landwirtinnen und Landwirte außerhalb Deutschlands ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin finden. Diese Singles sind 2024 dabei.

Am Dienstag (16. April) startet die sechste Staffel "bauer sucht frau international" (20:15 Uhr bei RTL oder via RTL+). In acht neuen Folgen werden Landwirtinnen und Landwirte auf der ganzen Welt auf Partner- oder Partnerinnensuche gehen. Im "Bauer sucht Frau"-Spin-off geht es dieses Mal unter anderem nach Guatemala, Togo oder Kolumbien.

"Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 beim Sender RTL. Seitdem führt Inka Bause (55) durch die beliebte Kuppelshow. Die internationale Version "Bauer sucht Frau International" ging 2019 an den Start. In dem Spin-off gehen Deutsche auf Liebessuche im Ausland und lernen dort deutschsprachige Landwirte und Bäuerinnen kennen. Dazu laden die Single-Männer und auch -Damen die Auserwählten auf ihren Hof ein. Beim Stall ausmisten, Feldarbeiten und der Tierversorgung stellt sich heraus, ob es zwischen den Pärchen funkt.

Wie RTL berichtet, haben in fünf Staffeln bisher 32 Bauern und Bäuerinnen in 17 Ländern auf sechs Kontinenten die große Liebe gesucht. Dass sich die Suche im TV lohnt, beweisen 15 Paare, die sich auf den Hofwochen gefunden haben. Dabei kam es zu zwei Heiratsanträgen, einer Hochzeit und ein Baby kam zur Welt. In der sechsten Staffel suchen diese Singles das große Glück:

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Andreas (63) kommt eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, war dort verheiratet und hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Eine Reise nach Guatemala vor fünf Jahren hat alles für den IT-Mitarbeiter verändert, er baute sich seine eigene Farm mit Kakaoplantage dort auf. Er lebt alleine und sucht eine aktive und lebensfrohe Partnerin.

Philipp (42) hat eine Selbstversorgungsfarm in den togolesischen Tropen. Während der Corona-Pandemie hat sich der ehemalige Betreiber eines Berliner Fitnessstudios dazu entschieden, ein autarkes Leben in Togo zu führen. Der Draufgänger sucht eine Naturliebhaberin mit Interesse an Selbstversorgung, die mit ihm eine Familie gründen will.

Fritz (46) ist vor rund 20 Jahren mit seiner Familie von der Schweiz nach Frankreich ausgewandert. Mit seinem Bruder und seinen Eltern lebt er auf dem gemeinsamen Hof mit Ackerbau und Milchvieh. Seit Ende 2022 ist er Single und sucht eine Partnerin, die weiß, was der Alltag auf einem Hof bedeutet.

Markus (40) kommt eigentlich aus Meran in Südtirol. Ein Urlaub auf Madeira war der Grund, dass er auf die Insel zog. Auf seinem sechs Hektar großen Anwesen baut er Obst und Gemüse an und hält Hühner, Enten und Ziegen. In seinem Alltag ist ihm eine gesunde Ernährung mit regionalen Produkten wichtig. Mit einer Partnerin würde er gerne eine Familie gründen.

Gerfried (51) aus der Steiermark fand 2014 bei "Bauer sucht Frau" in Österreich nicht die große Liebe, seit einem Jahr geht er wieder als Single durchs Leben. Die Landwirtschaft mit Pferdepension und Forstflächen hat er von seinen Eltern übernommen. Jetzt wünscht er sich, mit einer naturverbundenen Frau endlich anzukommen.

Peter (33) betreibt in Tirol einen Familienhof mit Milchviehbetrieb. Als Nebentätigkeit arbeitet er als Hausmeister. Der Landwirt ist seit vier Jahren Single und hat wie Gerfried bei "Bauer sucht Frau" in Österreich Kuppelshow-Erfahrung gesammelt. In der Sendung hat er 2020 jedoch nicht die Richtige gefunden. Jetzt sucht er eine Frau, die Ehrlichkeit und Spaß im Leben schätzt. Die Gründung einer eigenen Familie kann sich Peter auch vorstellen.

Marisol (66), Tochter einer Chilenin und eines Deutschen, verbrachte bereits ihre Kindheit in Kolumbien. Nach einem Umzug nach Deutschland und einer Krebserkrankung entschied sie sich für eine Rückkehr nach Kolumbien. Dort kaufte sie mit 63 Jahren ein Grundstück für den Anbau von Bio-Kaffee und Tiere wie Pferde, Ochsen oder Schweine. Ihr Partner sollte strukturiert und gefestigt sein sowie Spanisch sprechen oder es lernen wollen.

Ulrike (57) wanderte 2008 mit ihrem Mann nach Brasilien aus. 2022 ist er verstorben, seitdem betreibt sie den Hof mit Bio-Obstanbau, Eukalyptusanbau und Tierhaltung alleine. Unter anderem hält sie Esel, Enten und einen Tucan. Ihr Partner sollte humorvoll und handwerklich begabt sein.