Tierische Eskapaden in Folge sieben „Bauer sucht Frau“: Kandidatin zeigt bei neuem Bauer Herz für Trecker

Entlaufene Tiere schweißen Heino (l.) und Markus zusammen. (smi/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 22:15 Uhr

Tierische Eskapaden bei "Bauer sucht Frau": Emus und Pfauen hauen ab, ein Alpaka spuckt, eine Katze mit "Bommels" taucht auf und der Tiger bleibt drin. Zudem greifen zwei neue Bauern ins Geschehen ein.

Stellt das Tier sich quer, freut's den Bauern sehr. Alte Regel, zumindest bei "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+). Denn beim Herumärgern mit renitenten Viechern kommen die Landwirte ihren Auserwählten oft näher. So auch bei Konny (61) und Doris, die eine entlaufende Pfauenhenne suchen. Die hat bei einem Altenheim fremdgebrütet. Nun holen Konny und Doris die Eier, bevor es der Fuchs tut. Ein Abenteuer, das Doris an die Ostereiersuche erinnert und zusammenschweißt.

Konny will "Pasta mit Kartoffeln"

In der Küche harmonieren die beiden weniger. Doris kocht "Insel-Pasta", was auch immer das sein soll. Konny hofft auf "Pasta mit Kartoffeln" – was auch immer das sein soll. Doch es gibt Nudeln mit Gemüse – und ohne Fleisch. Thunfisch soll immerhin in der Soße vorhanden sein, bei Konny muss er aber "weggeschwommen" sein. Seine geliebten Rouladen würde Doris Konny nur an Weihnachten kochen. Als "Liebesbeweis", denn sie ekelt sich vor rohem Fleisch. Doch der Bauer hätte gerne mindestens einmal im Monat Rouladen. Der "Insel-Pasta" ohne Kartoffeln gibt er einen halben von vier Sternen.

Saskia (35) will mit ihrem Martin (30) Alpakas ausführen. Doch die Andenkamele stellen sich quer. Ein Exemplar spuckt Martin sogar mitten ins Gesicht. Der nimmt es zur Erleichterung seiner Bäuerin locker.

Keine Tiere gibt es bei Weinbauer Martin (36). Das ist für seine Auserwählte Rebecca (40) ein Problem. Sie hofft, dass Martin bei einer Weinprobe "den Tiger rauslässt". Doch das Raubtier bleibt drin. Auch, als Rebecca Martins von einem Sonnenbrand geplagten Nacken mit Quark beschmiert und massiert.

Emu-Alarm und Katze mit Bommels

Bei Heino (50) herrscht Emu-Alarm. Ein mannshoher Laufvogel mit Namen Rüdibert ist durch einen defekten Zaun abgehauen. Mit seinem Hofbuben Markus (40) geht er auf die nicht ungefährliche Jagd. Als Rüdibert eingefangen ist, fühlt sich Heino so erleichtert, dass er Markus spontan einen Schmatzer auf die Lippen verpasst.

Beim gemeinsamen Ausmisten finden Heino und Markus eine kleine Katze im Stroh, die gerade so den Heugabeln der Männer entwischt ist. Die Babykatze hat noch keinen Namen, schließlich weiß Heino noch nicht, ob es sich um Männlein oder Weiblein handelt. Als Heino die "Bommels" entdeckt, die für ein männliches Geschlecht sprechen, schlägt Markus den Name "Bommel" vor.

Paul (22) hat für seine Puten keine Namen. Man muss ja einen "Strich zwischen Tier und Mensch" ziehen, findet er. Seine Hofdame Sarah (20) irritiert dies leicht, genauso wie die Tatsache, dass Paul das Geflügel selbst schlachtet. Erst schießen und dann "Kopf ab", erklärt der Jungbauer. Bei einem derart pragmatischen Umgang schadet es wohl eher, eine Bindung zu einem Tier aufzubauen, indem man ihm einen Namen gibt.

Andre holt seine Auserwählte mit dem Strandkorb ab

Andre (29) startet jetzt erst in seine Hofwoche. Beim Scheunenfest hat er sich in ein "Augenpaar verguckt". Das Augenpaar gehört Sophie. Die holt der Niedersachse passend zur Region mit einem Strandkorb ab, der vorne auf eine Erntemaschine montiert ist. Sophie ist zwar beeindruckt, bleibt aber leicht reserviert.

Zuhause angekommen stellt Andre seine Hofdame seiner Familie vor. Tiere bekommt sie erstmal nicht zu sehen. Außer einem Löwen auf einem Bild, den Andre mit einem Spruch garniert hat. Wer oft verletzt wurde, ist unbesiegbar, lautet der sinngemäß. Weil er von seiner Ex-Freundin betrogen wurde. Ob das eine potenzielle Partnerin so genau wissen will? Sophie bewahrt ein Pokerface.

Max (33) steigt erst in dieser Folge ein. Inka Bause (55) bringt dem Mutterkuhhalter drei Kandidatinnen auf den Hof: Sarah (26), Lena (24) und Selina (24). "Ihr seid alle drei wunderschöne Frauen, wunderschöne Charaktere", sagt Max nach dem Speed-Dating. Er entscheidet sich für Selina. Ob es an ihrer Halskette in Form eines Treckers lag, bleibt sein Geheimnis.