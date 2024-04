"Batterie wieder vollgeladen" „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser: Die Bilanz ihrer Familienauszeit

Anna Heiser, hier 2018, blickt positiv auf ihre Auszeit von der Familie zurück. (lau/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 11:07 Uhr

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser benötigte zuletzt eine Pause von ihren zwei Kindern. Auf Instagram zieht sie nun eine positive Bilanz ihrer kleinen Familienauszeit.

TV-Promi Anna Heiser (33) sorgte erst vor wenigen Tagen mit einem Instagram-Post für Aufsehen. Der "Bauer sucht Frau"-Star erklärte, sich eine Auszeit von den eigenen Kindern nehmen zu müssen. "Ja, ich liebe meine Kinder über alles, … aber auch ich brauche manchmal eine Pause. Ja, ich liebe es mit meinen Kindern zu kuscheln, … aber auch ich möchte manchmal von niemandem angefasst werden. Ja, ich bin sehr dankbar dafür Mama sein zu dürfen, … aber auch ich kann manchmal das Wort 'Mama' nicht mehr hören. Und das ist okay", schrieb Heiser am 17. April in dem sozialen Netzwerk zu einem Foto eines Hotelzimmers, das sie sich zur Erholung nahm.

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser zieht nach Auszeit positive Bilanz

Diese Auszeit, für die Heiser in Online-Kommentaren teilweise stark angefeindet wurde, hat sich für die 33-Jährige nun nach eigener Aussage als voller Erfolg herausgestellt. Laut RTL erklärte sie in einem neuerlichen Instagram-Beitrag: "Die Batterie ist wieder vollgeladen! Und es fühlt sich sehr gut an." Auch beschreibt die Mutter zweier Kinder und Ehefrau von Landwirt Gerald Heiser, dass sich ihre Rückkehr nach Hause gut angefühlt habe, da sich alle über das Wiedersehen gefreut hätten.

Daher zieht Heiser eine überaus positive Bilanz ihrer kleinen Familienauszeit – und scheint in Gedanken auch schon mit weiteren Solo-Trips zu spielen. "Vielleicht sollte ich das öfter machen, denn meine letzte Auszeit ohne Verpflichtungen war tatsächlich im August letzten Jahres", findet die gebürtige Polin.

Heiser hatte vor wenigen Tagen auf Instagram erklärt, sich ein Hotelzimmer genommen zu haben, um vorübergehend Abstand von ihrer Familie zu gewinnen. In zahlreichen Kommentaren kam ob dieser Entscheidung Kritik auf. Heiser wurde unter anderem als "Jammerliese" bezeichnet. Doch auch unterstützende Stimmen meldeten sich zu Wort. "Ich find's total in Ordnung!!", schrieb etwa jemand. "Man gibt ununterbrochen 100 Prozent! Da darf man auch mal eine kleine Auszeit zum Auftanken haben!"

Anna und Gerald lernten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen

Ihren Mann Gerald Heiser lernte Anna in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" kennen. Dort fand das Paar in der 13. Staffel der Sendung aus dem Jahr 2017 zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später abermals in seiner Heimat Namibia.

Auf der namibischen Farm lebt das Ehepaar mit Sohn Leon, der Ende Januar 2021 zur Welt kam, und Töchterchen Alina, die Ende November 2022 geboren wurde.