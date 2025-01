Neuigkeiten aus Namibia „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser will 2025 ihre Ehe retten

Fanden 2017 bei "Bauer sucht Frau" zueinander: Gerald und Anna Heiser. (tj/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 17:22 Uhr

Vor wenigen Wochen berichtete "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser über massive Ehe-Probleme mit ihrem Mann Gerald. Nun gab die Namibia-Auswandererin ein hoffnungsvolles Beziehungs-Update.

Auch im frisch angebrochenen Jahr kämpft das einstige "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Anna (34) und Gerald Heiser (39) weiter um die Rettung seiner Beziehung. In einem aktuellen Instagram-Post zeigte sich Anna Heiser nun hoffnungsvoll – auch wenn es "verdammt schwer" werde, sich gemeinsam aus der Krise zu befreien.

Traumhochzeit in Namibia

Anna und Gerald Heiser wurden 2017 durch ihre Teilnahme an Inka Bauses (56) Kuppel-Show "Bauer sucht Frau" ein Paar. Nur wenige Monate später zog Anna zu ihrem landwirtschaftlich engagierten neuen Partner nach Namibia, 2018 feierten die beiden Hochzeit und bekamen bald darauf zwei gemeinsame Kinder.

Nachdem die zwei TV-Stars lange eine harmonische Beziehung geführt haben, kam es im April 2024 zu ersten Trennungsgerüchten, als sich Anna eine Auszeit von Mann und Kindern nahm und für einige Tage ins Hotel zog. Anfang Dezember 2024 machte die gestresste Mutter dann in einem Instagram-Post öffentlich, dass sie mit ihrem Gerald tatsächlich eine Krise durchlebe. "Wir sind dabei uns zu verlieren" schrieb sie dort und verkündete, der Öffentlichkeit fortan "keine heile Welt mehr vorspielen" zu wollen.

Auch wenn die beiden Ehepartner zur Rettung der Beziehung eine Paartherapie begannen, scheint sich die Krise auch im neuen Jahr weiter fortzusetzen. In ihrem jüngsten Post auf Instagram veröffentlichte Anna nun ein Video, in dem sie mit ihrem Gerald vor einem Sonnenuntergang in inniger Umarmung am Strand tanzt.

"Verdammt schwer, die alten Muster zu durchbrechen"

Dazu schrieb sie: "Ich starte ins Jahr 2025 mit demselben Mann, in den ich mich 2017 verliebt habe. Doch dieses Jahr wird mehr von uns fordern, als nur den Alltag zu meistern. Dieses Jahr werden wir versuchen, gemeinsam einen Weg zurückzufinden – zurück zu uns und unserer Liebe." Trotz aller guten Vorsätze sei es jedoch "verdammt schwer, die alten Muster zu durchbrechen".