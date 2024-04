"Du bist nicht schuld" „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser wurde sexuell belästigt

Anna und Gerald Heiser lernten sich im Rahmen der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen. (ili/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 10:30 Uhr

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser wurde vor Jahren sexuell belästigt. Nachdem Ehemann Gerald ihr helfen konnte, darüber hinwegzukommen, macht sie jetzt anderen Betroffenen Mut.

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser (33) macht ihrem Herzen Luft und teilt mit ihren 230.000 Followerinnen und Followern auf Instagram eine Geschichte, die Jahre zurückliegt und sie dennoch lange belastet hat. Das Ereignis, dass sie "jahrelang versucht habe zu verdrängen", passierte der damals 24-Jährigen "an einem heißen Sommertag" im "Bus" auf dem Weg zur "Praktikumstelle in Essen Heisingen", wie sie in ihrem Post schreibt.

Anna Heiser: "Ich habe mich schuldig gefühlt"

"So wie an vielen heißen Tagen, hatte ich auch an diesem eine Shorts an. Ich saß am Fenster, an einem der in die Fahrtrichtung gerichteten Sitzplätze. In den Gedanken vertieft, habe ich es gar nicht bemerkt als ein korpulenter Mann, schätzungsweise Mitte 40, sich auf dem Sitz neben mir platzierte. Ich habe es so lange nicht bemerkt, bis ich seine große, schwitzige Hand auf meinem Oberschenkel gespürt habe. Er hat sie nicht weggenommen. Mein Herz hat wie verrückt geschlagen", beschreibt sie die sexuelle Belästigung.

Sie habe sich nicht gewehrt, nicht geschrien, sie sei "wie gelähmt" gewesen. Stattdessen habe sie es über sich ergehen lassen, bis er an einer Haltestelle ausgestiegen sei. Das "Schamgefühl" habe sie danach jahrelang verfolgt – und die Selbstvorwürfe auch. "Ich habe mich schuldig gefühlt – weil ich kurze Hose getragen habe und vor allem, weil ich mich nicht gewehrt habe", gibt Anna Heiser zu. Sie habe niemandem davon erzählt. "Niemandem, bis ich Gerald kennen gelernt habe und es ihm nach ein paar Jahren anvertraute", offenbart die Wahl-Namibierin.

Video News

Gerald Heiser: "Du bist nicht schuld"

Ihr Ehemann habe sie daraufhin umarmt und einen wichtigen Satz gesagt: "Du bist nicht schuld". Dieser Satz aus seinem Mund habe sie befreit, sagt die zweifache Mutter. Danach habe sie es geglaubt. "Ich war nicht schuld."

Geralds heilsamen Satz möchte sie nun "jedem sagen, dem etwas Ähnliches zugestoßen ist: DU BIST NICHT SCHULD!", schließt sie ihren Post.

Anna und Gerald Heiser fanden bei "Bauer sucht Frau" zusammen

Das Paar lernte sich 2017 in der 13. Staffel der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" (RTL) kennen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Sendung aus Afrika. Im Finale entschied er sich für Anna. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia.

Auf der namibischen Farm lebt das Ehepaar inzwischen mit zwei Kindern. Sohn Leon kam Ende Januar 2021 zur Welt, Töchterchen Alina Ende November 2022.